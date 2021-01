No fue por palancas: Ricardo Muñoz de Intocable sobre su vacunación

El vocalista del grupo Intocable, Ricardo Muñoz, aclaró a través de su cuenta de Instagram que no fue a través de contactos que pudo ser uno de los primeros ciudadanos, fuera del sector salud, que recibe la vacuna contra el COVID-19.

Fue el pasado 22 de diciembre cuando tuiteó que llevaba tres días vacunado y se sentía bien, dio detalles como que sólo le había dolido el brazo por dos días y tuvo mucha sed. A raíz de esa publicación varios de sus seguidores comenzaron a cuestionarlo sobre la oportunidad que tuvo al acceder a este recurso antes de que termine la fase para personal del sector salud, que han sido los primeros en recibirla.

"Tengo mis palancas", respondió el cantante a un usuario que le preguntó: "Cómo lo manejan en USA, está al libre mercado o sólo el gobierno decide sobre su distribución?", por lo que recibió cientos de críticas por aprovecharse de la situación sin ser perteneciente a la población de riesgo.

A pesar de que medios han solicitado hablar con el intérprete, por ahora ha decido sólo responder a través de un video dirigido a sus fans. Con anterioridad informó que su siguiente dosis tendrá que aplicarse el 9 de enero.

"No fue por palancas, yo creo que ahí sí me equivoqué en decir cosas pensando que porque es Twitter, no es periódico o un periodista serio, respondí cosas como lo haría con un amigo o como de broma", dijo Muñoz.

Aclaró que el proceso se llevó a cabo en Estados Unidos, de donde es originario y donde actualmente reside y que contrario a lo que se piensa, él "no le quitó el lugar a nadie", sino que aprovechó un cargamento que sobró en un hospital cercano a su localidad.

"Haz de cuenta que llegó el cargamento para los doctores, enfermeras, como debe ser, no sé cómo se manejó al principio eso, porque todos los doctores de primera línea dijeron 'esto es lo ocupo' y sobró, eso fue lo que pasó, sobró y lo postean en Facebook, que 'vamos a estar poniendo la vacuna contra el Covid-19 en tal dirección'", contó.

Dijo que además de él se la pusieron muchos otros ciudadanos que acudieron a la convocatoria que se realizó en redes sociales. Por cuestión de refrigeración se tuvo que aplicar inmediatamente a los "afortunados" que asistieron, pero no pagó nada por el servicio.

"El fin de lo que conté no es para presumir que me la puse antes de tiempo, más que nada era para crear conciencia y si yo me la puse, la idea es que todos se la pongan y les estaba diciendo mis efectos secundarios, no para crear una nota amarilla", finalizó el cantante.