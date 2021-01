Luz Blanchet temió por sus hijos al enterarse que tenía COVID-19

Desde el primer minuto que la conductora Luz Blanchet supo que tenía Coronavirus, sus tres preocupaciones más grandes fueron sus hijos, y aunque dos de ellos salieron negativos, su hija Aitana dio positivo, por lo que los focos rojos se encendieron ya que su pequeña padece una afección pulmonar que la ponía aún más en riesgo.

Luz, detalló que fue el pasado domingo cuando empezó a tener síntomas, aunque en un primer momento no creía que fuera Covid-19 ya que durante toda la pandemia ha sido una persona extremadamente cuidadosa y ha evitado el contacto con más personas y cuando lo hizo seguíó estrictas normas de sanidad.

Sin embargo tras presentar temperatura elevada y dolor en el cuerpo, fue al médico a hacerse la prueba que finalmente le dio como resultado positivo a Coronavirus, algo que la preocupó por sus tres hijos.

"Me sentí mal la madrugada del sábado para el domingo, tenía mucho sueño, cansancio, me dolían las piernas, tenía frío y calor. Me tomé la temperatura y tenía 39.5 y ahí fue cuando dije 'esto es Covid' y luego un médico que me recomendaron me hizo la prueba la PCR que es la buena, él se movió para que me hicieran la prueba ese día y me tuvieron la respuesta rápido y efectivamente estaba contagiada, y mi hija también, mis otros dos hijos están bien", detalló Blanchet en entrevista.

Aunque durante los diez meses que ha durado la pandemia siempre ha sido precavida, Luz supone que fue a través de las chicas que trabajan en su casa que el virus pudo llegar hasta ella y su hija.

"Mi hija es la más vulnerable de todos, la tengo durmiendo conmigo, porque los otros dos salieron negativos, entonces es un circo la casa, no tengo ayuda en la casa porque a las chicas de mi casa las mandé a descansar para que no se contagiaran, pagándoles claro está. No voy a arriesgarme ni al chofer, entonces soy sólo yo, y soy yo la que atiende a Aitana", comentó.

La también diseñadora externó que pese a que su hija pertenece al grupo vulnerable, no tuvo síntomas severos y que ya está siendo tratada por sus médicos y ambas están resguardadas en su casa.

"Mi hija solo tuvo fiebre dos días, a ella se le hinchan los ojos y tuvo urticaria y el inmunólogo le mandó medicamento y ya se le deshincharon. Tengo que estar muy pendiente de ella por las afecciones que ella ya tienen de antes. Lo que me preocupaba era que no oxigenara bien, pero está oxigenando bien. Estamos en casa no tuvimos que ir a dar a un hospital", comentó.

Al pasar por este complicado momento, la conductora dice que se ha dado cuenta que aún existe mucha ignorancia frente al tema y que quizá eso haga que cada vez existan más infectados, razón por la que quiere ser clara al exhortar a la gente a que se hagan pruebas moleculares y no las rápidas, ya que considera que estas últimas no funcionan.

"La gente cree que por ser la prueba de hisopo, la rápida, ya es la buena y es mentira que a mí me hicieron esa y me dio negativo, y el médico me comentó que eso pasa mucho con esas pruebas. Además es preocupante que no hay pruebas, hay escasez de ellas, solo las de sangre son las que hay y esas no sirven para nada, soy prueba de que esas son falsas, la única que sirve es la PCR", comentó.

Las próximas dos intervenciones que la conductora tendrá en el matutino "Hoy" ya fueron grabadas y espera que sea en quince días cuando ya pueda volver a trabajar, aunque más que molesta por estar enferma, Luz está preocupada porque considera que la gente no está tomando las medidas necesarias para evitar más contagios, ya que ella es el ejemplo que aun cuidándose mucho, terminó infectada.

"Nunca pensé que sería de las que se iba a contagiar, porque mis amigos se ríen de lo freak que soy para cuidarme. No salgo desde el 18 de diciembre, no he puesto un pie en la calle. Creo que me infecté por gente de servicio en mi casa que por más que les decía que se cuidaran y tomaran precauciones no lo hicieron. No estoy segura pero creo que por ahí fue. Porque algunas de las chicas se reunieron con sus familias y yo no veo a mi mamá desde marzo, no veo a gente, no he salido de viaje", expresó.

Tras estar viviendo esta enfermedad que en el país ha afectado, hasta el momento, a más de un millón 480 mil mexicanos, Luz se ha hecho más consciente de la vulnerabilidad del ser humana y hoy tiene más respeto a la muerte.

"Soy creyente de Dios y agradezco pasar esto en casa y en buenas condiciones. Ha muerto mucha gente a mi alrededor por diferentes condiciones, lo extraño es que no ha sido por Covid, pero lo que va de la pandemia al menos cinco personas cercanas han fallecido, lo que nunca es que hoy le tengo mil veces más respeto a la muerte, un día estás y el otro no. Te pones a cuestionar tantas cosas. la fragilidad de la vida y a excepción de una tía que murió ayer (miércoles), los demás era gente joven y con buena salud, eso me empezó a dar demasiado respeto, te pones a pensar en todos, me puse a pensar en mis hijos yo que soy mamá pollo", añadió.