Viuda de Jorge Navarro lamenta que hayan dejado solo cadáver de su esposo

Gabriela Barajas, viuda de Jorge Navarro Sánchez, actor que falleció hace casi un año tras una caída de casi cinco metros de altura durante un ensayo de Sin miedo a la verdad, rompió el silencio sobre cómo fue el año que acaba de terminar.

En un extenso mensaje escrito en su cuenta de Facebook, la actriz relata que a su marido y a Luis Gerardo Rivera, otro de los fallecidos, la producción los dejó abandonados y no puede creer que el director, asistente de dirección y delegada de la ANDA sigan trabajando sin problema alguno.

Navarro Sánchez y Rivera estaban realizando una secuencia sobre un puente sin protección, cuando presuntamente el segundo resbaló y en su intento por recuperar el equilibrio, jaló a su compañero, precipitándose al vacío.

Navarro Sánchez falleció en el lugar y Rivera minutos después.

"Leí sin querer parte de la carpeta de investigación para poder sacar la dirección del accidente para luego ir y ponerle una veladora a mi amado, alcancé a leer algo que me desmoronó", escribe Barajas.

"De cómo narra el policía su encuentro con el cuerpo de Jorge. El pensar que por miedo toda la producción corrió para sus casas dejando tendidos a un muerto y a un herido. ¡Me desgarro el alma! ¡Pero no los culpo! Pues yo tampoco tuve el valor de ir inmediatamente al encuentro con el cuerpo sin vida de mi amado, ya que me encontraba sola con mi Jorgito y me pareció demasiado duro llevarlo al encuentro fatal de la muerte de su padre", narra.

Recuerda que Jorge era el más precavido y apasionado en el set.

"También confieso que me molestó mucho que todos los trabajadores y compañeros de Jorge siguieran grabando la serie como si nada hubiera pasado! ¿Por qué no se juntaron e hicieron un plantón en la producción? Como aquellos plantones en los que Jorge y yo participábamos junto con nuestros más cercanos amigos apoyando a nuestro actual presidente o desaprobando al que estaba en el poder! La respuesta fue muy simple…Yo no sabía, que existen contratos que pase lo que pase se tienen que cumplir!", redacta.

Abunda que optó por no demandar ni pedir prisión a los culpables porque, asesorada por abogados, supo que no fue homicidio doloso y nadie quiso que así sucedieran las cosas.

Señala que la vida de Jorge ya nadie se la podía regresar y él era un hombre de paz. Así que por fortuna, recalca, se llegó a un acuerdo en noviembre pasado.

"Por lo cual decidí llegar a un acuerdo en paz y por el bien estar de quien amamos más que a nada en el mundo 'Nuestro amado hijo' Fueron meses de incertidumbre permeados por la pandemia al no obtener respuesta de lo que nos correspondería".

"Pero gracias a mi abogado civilista y a todos los medios de comunicación, familiares y amigos que se ofrecieron a apoyarme en todo momento difundiendo la noticia. Esto pudo concluir por el mes de Noviembre. Por lo cual doy gracias al universo por haberme puesto a las personas indicadas para cada movimiento. Agradezco que la empresa Televisa aceptara su responsabilidad y se hiciera cargo de todos los gastos por el fallecimiento de Jorge", externa.

Y hace un llamado para que en el futuro no se den casos similares.

"Qué la muerte de Jorge Navarro despierte conciencias en el set ¡Qué se respeten los protocolos de seguridad antes de cualquier grabación. Y que la justicia siempre se lleve a cabo. ¿Qué me afectó en este año? Muchas cosas como La incongruencia de saber que el director, asistente de dirección y la delegada de la ANDA en curso, siguieran trabajando como si nada hubiera pasado! ¿Dos muertes humanas bajo su cargo, no eran suficiente motivo como para que los hubieran vetado del medio? Yo estuve vetada durante mucho tiempo en Televisa por haber sido parte del talento artístico durante años en TV Azteca", subraya.