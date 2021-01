Incremento por atención COVID preocupa al sector asegurador: AMIS

Al arranque de 2021, la saturación de los hospitales por el incremento de casos de COVID-19 es preocupante para el sector asegurador. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) se ha intensificado la comunicación con los hospitales privados en busca de la atención médica, sin embargo, hay momentos en que no se encuentran camas.

"Ha habido momentos en los que hay cierta saturación en los que no ha habido espacio para ocupar camas porque no las hay, tanto pacientes asegurados como no asegurados. Es un hecho", dijo el vicepresidente de la AMIS, Édgar Karam.

El organismo resalta que el incremento de casos no se ha detenido desde el inicio de la pandemia, con lo que al menos durante el primer trimestre del año se mantendrá la tendencia, con lo cual el impacto para el sector rebasó sin problema los mil millones de dólares, lo que pondría al COVID-19 entre los cinco siniestros más caros para el sector asegurador en la historia en México.

"Sí va a tener un impacto definitivamente en las aseguradoras, pero como bien se ve no es un impacto que desde el punto de vista financiero tiene preocupados a las aseguradoras en particular, ni a la autoridad regulatoria en lo general, porque las compañías estamos muy bien capitalizadas, muy bien sustentados sus productos y sus sistemas de administración de riesgos", explicó el vicepresidente de la AMIS, Juan Patricio Riveroll.

Con corte al 4 de enero, el costo de COVID-19 para las aseguradoras alcanza los 854 millones de dólares y hasta el momento, se siguen incrementando los costos de atención médica, además de que se trata de una enfermedad con un alto grado de siniestralidad, que en ocasiones rebasa 50% de los casos.

En el sector asegurador, la siniestralidad es definida como la frecuencia en que ocurre un evento que está cubierto por una póliza.

"Si nos preocupa la saturación. La tendencia es muy clara, no ha cambiado. Desde que empezó la enfermedad no hemos tenido una sola semana en donde veamos una tendencia a la baja, ni de enfermos ni de fallecidos", dijo Karam.

La AMIS tiene registrados en seguro de gastos médicos 21 mil 246 casos de COVID-19, con un costo promedio de 404 mil 701 pesos en atención hospitalaria, por un monto total de 8 mil 598 millones de pesos.

En seguro de vida, el organismo tiene 38 mil 101 casos con un monto promedio de 220 mil 369 pesos, con un costo total de 8 mil 396 millones de pesos.

--Quieren apoyar en la distribución de la vacuna

La AMIS dijo que ante el reto que representa la vacunación en todo el país de COVID-19, el organismo, como parte del Consejo Coordinador Empresarial, está en pláticas con las autoridades para buscar esquemas de cooperación en la logística que implica llevar la vacuna a todo el territorio nacional.

"De alguna manera siendo un país tan grande lo que estamos queriendo ayudar es a la logística, para que haya más lugares donde se distribuya y se aplique la vacuna. Eso es lo que queremos", dijo Karam.