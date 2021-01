Priyanka Chopra enfrenta a la ley tras presunto desacato de normas contra COVID-19

El Reino Unido se encuentra bajo un bloqueo total, posiblemente hasta mediados de febrero, para frenar los casos en aumento en medio de las crecientes preocupaciones en torno a una nueva variante más infecciosa del virus. Las regulaciones establecen que los "servicios de cuidado personal", incluidos los salones y spas, deben cerrar.

Priyanka fue fotografiada entrando al salón propiedad del famoso estilista Josh Wood junto a su madre, la Dra. Madhu Chopra, y su perra Diana alrededor de las 4.55 pm.

Según Daily Mail, los ciudadanos a los que se les pidió que se quedaran estrictamente en casa, alertaron a la policía local que se apresuró a llegar al lugar.

Chopra fue fotografiada llegando a la tienda junto a su madre Madhu antes de que dos policías llegaran en un patrullero y aparecieran para ordenar a los clientes que salieran.

El propietario Josh Wood, quien a menudo peina a la actriz, estaba presente en el salón, por lo que recibió una "advertencia verbal" y no se impuso ninguna multa por el incumplimiento de los protocolos contra el COVID-19.

Según la versión de la actriz de 38 años, su cabello necesitaba ser teñido para su próxima película, por lo cual el salón se abrió de forma privada para la producción y todos los involucrados fueron evaluados para descartar un posible contagio de coronavirus.

