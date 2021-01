Maestros de Escuelas de Tiempo Completo en La Laguna de Durango exigen pago

Maestros del programa “Escuelas de tiempo completo”, realizaron una manifestación este jueves frente a las oficinas de la Subsecretaría de Educación en La Laguna para exigir que les paguen la compensación, debido a que no les pagan desde septiembre del año pasado, aseguran.

El maestro del esquema estatal, Enrique Santos, informó que se unieron docentes de primaria y secundaria del ámbito estatal y federal de la sección 35 y 44 del SNTE y que están dentro del programa de escuelas de tiempo completo, para expresar su inconformidad por este retraso en el pago de lo que ya han trabajado y es su derecho exigir.

En esta ocasión, informó, decidieron no tomar los consejos técnicos escolares, y explicó: “Estos consejos es donde se planea el trabajo mensual o bimestral de los centros escolares, además traemos un oficio dirigido al gobernador, José Rosas Aispuro Torres, para que nos ayude e intervenga y se nos pague las compensaciones a los trabajadores de escuelas de tiempo completo”, dijo.

El oficio fue entregado al subsecretario de Educación, Cuitláhuac Valdez Gutiérrez, y este viernes entregarán una copia al subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo, con el objetivo de que ambas autoridades puedan realizar la gestión correspondiente.

Agregó que dependiendo de la respuesta que tengan, decidirán que hacer o no en las próximas horas, pues el adeudo, dicen, asciende a mas 60 millones de pesos para unos 6 mil maestros, en todo el Estado de Durango, de esos son 1,428 docentes son de la región Laguna y el monto que se les debe, dijeron, es de unos 17 millones de pesos.

Comentó que sólo están haciendo uso de su derecho para exigir lo que por ley les corresponde, ya que estuvieron trabajando el semestre pasado en el programa en mención y a la fecha no les pagan, además, aún y cuando no les han pagado, no han faltado al servicio educativo.

“No estamos pidiendo dádivas, ni estamos pidiendo dinero que no es de nosotros, sólo queremos lo que ya trabajamos”, aseguró.

Mencionó que se trasladarán a la oficina del subsecretario de Gobierno, Manu Ramos, para hacer entrega del oficio dirigido al mandatario estatal y admitieron que el subsecretario de Educación les atendió de manera amable, no obstante ellos lo que piden es una solución.