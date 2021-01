Festeja Paty Navidad violencia en el Capitolio; famosos de Hollywood la condenan

Para la actriz Paty Navidad la intrusión violenta de militantes pro-Trump en el Capitolio en Washington fue parte de la “lucha por la libertad y los derechos de los verdaderos patriotas de Estados Unidos”, así lo manifestó en Twitter.

La artista mexicana, quien se ha expresado abiertamente su simpatía con Donald Trump, considera que lo ocurrido ayer está justificado porque los estadounidenses estaban “defendiendo su patria”.

“Los verdaderos patriotas de EUA son valientes y no permitirán que les arrebaten libertades y derechos tan fácil y les impongan dictaduras basada en el modelo de gobierno comunista Chino. El pueblo estadounidense luchará con todo para defender su patria y a sus familias”.

Navidad, quien ha estado en medio de varias polémicas en redes sociales por sus opiniones en contra de la vacuna contra el COVID-19, reiteró que a quien no le guste lo que opina simplemente se pase de largo y no la critique.

“Si vienen a mi TL a leerme y les molesta lo que ven háganse responsables de sus emociones ya asuman las consecuencias de sus decisiones, seguiré expresando mis opiniones , no me interesa agradar a nadie, siganse de paso y respetémonos”.

Contrario a lo expuesto por Paty Navidad, famosos de Hollywood condenaron los actos violentos y se lanzaron de nuevo contra el presidente Donald Trump.

"Imaginar si este fuera nuestro bando. Habría ríos de nuestra sangre en las calles y ni uno solo de nosotros estaría armado. Esto se ha permitido", publicó Mark Ruffalo.

Imagine if this was our side. There would be rivers of our blood in the streets and not a single one of us would be armed. This has been allowed. #CoupAttempt — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 6, 2021

"Pensar en la carnicería si no hubieran sido personas blancas", agregó Chris Evans.

Just think of the carnage had they not been white. — Chris Evans (@ChrisEvans) January 6, 2021

Selena Gomez apuntó directamente a la responsabilidad de las redes sociales por permitir que las mentiras y los mensajes incendiarios de Trump pudieran difundirse de forma masiva.

"Lo de hoy es el resultado de permitir que la gente con odio en sus corazones use plataformas que deberían unir a la gente y que deberían permitir que las personas construyan comunidades", indicó.

"Facebook, Instagram, Twitter, Google, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai, Susan Wojcicki: todos ustedes han fallado hoy al pueblo estadunidense y espero que arreglen las cosas en el futuro", añadió.

Por su parte, el director estadounidense, James Gunn, cargó contra el mandatario, quien hizo un llamamiento a la calma después de que sus seguidores asaltaran el Capitolio.

"Ahora Trump tuiteó algo. Lo cual es bueno. Tuvo que esperar hasta después de que sus seguidores pasaran a empujones a la policía y entraran al edificio del Capitolio y hubiera un enfrentamiento con armas, pero, ya sabes, está bien", dijo.

So, Trump tweeted something now. Which is good. He had to wait until AFTER his followers had pushed past police and entered the Capitol building and there was a face off with guns, but, you know, okay. https://t.co/TAT8CBsYuk — James Gunn (@JamesGunn) January 6, 2021

Twitter no ha sido el único medio de expresión de las celebridades. Los presentadores de los principales late night de Estados Unidos también han opinado al respecto en sus programas. Jimmy Fallon condenó el asalto, tachándolo de "terrorismo" y "golpe de estado". "Lo de hoy fue una vergüenza y una decepción, pero lamentablemente no fue una sorpresa", esgrimió.

Jimmy Kimmel hizo lo propio en su programa. "Ha sido un día terrible en la historia de este país", declaró el presentador.