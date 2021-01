Exhorta a población a no relajar las medidas

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que pese a que las vacunas empiezan a distribuirse en México, la pandemia del COVID-19 sigue afectando a la población y los contagios se mantienen en todos los estados, ante ello pidió a la población no relajar las medidas de prevención en este 2021.

Se refirió al rebrote que se tiene en algunos países y la situación social que ha derivado en los mismos, hecho que espera que no ocurra en México y que ello vaya a complicar la actividad social en Coahuila y la ciudad de Torreón.

"Nosotros venimos, digamos detrás de lo que está sucediendo en China, en Europa y ojalá y este rebrote no pegue de una manera fuerte en México, yo esperaré que no, pero la pandemia sigue, las vacunas empiezan a colocarse y ahora sí que seguirnos cuidando, no hay de otra, por lo que toca a la administración, hemos sido una administración sensible a estas circunstancias, hemos convocado a la ciudadanía, hemos colaborado, hemos invertido en apoyos en especie".

Zermeño además se refirió a las acciones coordinadas con el Gobierno del Estado pata apoyar a la población contagiada por el COVID-19, principalmente con la adecuación de la Academia de la Policía de Torreón en un Centro de Recuperación para pacientes COVID, mismo que pese a tener una ocupación "mínima" sigue disponible para su uso en el corto y mediano plazo.

Dijo que en ese punto además se cuenta con todo el equipamiento y personal necesario para que se brinde la atención adecuada a unas treinta personas, esto bajo la orientación de la Secretaría de Salud de Coahuila.

Se informó que además se han reanudado de parte de las propias autoridades municipales las acciones de limpieza y supervisión en unidades del transporte público y de las áreas públicas, especialmente paraderos de autobús, plazas públicas y otros espacios de convivencia social.