Cuatro de cinco diputados buscarán la reelección

Cuatro de los cinco diputados federales por Durango manifestaron su intención de buscar la reelección a través de la presentación de una carta de intención enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Con este documento, no tienen la obligación de separarse del cargo, con base en los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, están obligados a informar sobre sus gastos y actividades proselitistas, a no utilizar recursos públicos y no pueden faltar a las sesiones o labores relativas a su cargo como legisladores, por andar haciendo campaña. Tampoco pueden prometer o condicionar programas sociales.

Con base en el listado enviado al Poder Legislativo Federal, de Durango entregaron su carta de intención tres diputadas de Morena y uno del PRI.

Se trata de Hilda Patricia Ortega Nájera, diputada de mayoría relativa por el cuarto distrito, quien entregó su carta el 17 de diciembre del 202, al igual que Maribel Aguilera Chairez, diputada por el tercer distrito y Martha Olivia García Vidaña, legisladora por el primer distrito federal.

Todas ellas están en funciones y son del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Asimismo, presentó su carta de intención para la elección consecutiva el pasado 22 de diciembre, el exgobernador de Durango y actual diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por representación proporcional (por la primera circunscripción), Ismael Alfredo Hernández Deras.

LINEAMIENTOS

Los lineamientos establecen que los diputados federales que busquen la reelección tendrán que hacerlo por el mismo distrito o circunscripción por el que fueron elegidos en la ocasión anterior.

La postulación para diputaciones federales que busquen la elección consecutiva sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos políticos integrantes de la coalición que los hubiere postulado en la ocasión anterior, salvo que hubiesen renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Deberán entregar a la autoridad competente con la periodicidad que se determine, un calendario de las actividades de precampaña que tengan previstas, las cuales podrán cotejarse para verificar el desarrollo de las mismas y que no están utilizando indistintamente su calidad de diputada o diputado con la de precandidata o precandidato, aunado a que todas esas actividades deberán estar claramente identificadas con una leyenda perceptible a simple vista sobre el proceso de precampaña.