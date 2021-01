Se prevé 'desbandada' de regidores en Durango

De cara a las próximas elecciones, el Cabildo de Durango podría tener modificaciones por integrantes que aspiran a un cargo de elección popular.

"Pienso que lo va a haber. He visto no solo a compañeros de mi partido, sino de otros partidos, que han estado preocupados por los perfiles que al menos se han dilucidado de manera pública; no quiero decir que es un hecho que vayan a ser ellos. Sin embargo, lo que se ha dejado ver 'tras bambalinas' es que esos perfiles que se han puesto en la palestra pública pues parece ser que sí va a generar un desencanto no solamente al interior del Cabildo, por si alguien tiene una aspiración, sino a través de los institutos y de su militancia", expresó el regidor David Payán Guerrero.

La legislación electoral local establece que cuando un representante popular tiene aspiraciones para contender en una candidatura debe manifestarlo para poder contender internamente en su instituto político, para posteriormente solicitar una licencia temporal o definitiva 90 días antes de la jornada electoral que, en este caso, serán el 6 de junio próximo.

El Regidor priista puntualizó que desde sus aspiraciones personales no ha concretado si buscará convertirse en candidato; "todavía no lo he reflexionado ni lo he definido, hasta que se concrete precisamente la parte de la mecánica en que se van a elegir estos perfiles", comentó.

Admitió que luego de transitar la compleja etapa de concretar la coalición "Va por México", entre los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, vendrá la igualmente delicada fase de seleccionar a los candidatos para los distritos que se definieron para cada partido.

Detalló que en el caso de los distritos II y IV requerirán perfiles novedosos, con credibilidad social y que generen de la conexión con la ciudadanía; aunque de cualquier manera habrá desencuentros entre militantes y hasta rupturas.

Pero coincidió en que no se debe permitir que se postulen los perfiles "de siempre", o lo que definió como "becarios parlamentarios", que no regresan a su territorio después de ganar una elección y que se concretan a cobrar la quincena en su cargo.

Pero advirtió que el paso del tiempo para seleccionar los perfiles está ocasionando que no se aprovechen los periodos de precampaña, que ofrece el calendario electoral.