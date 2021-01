'No puedes inflar un candidato con billetes', dice José Ángel Pérez

Abriendo camino rumbo a las históricas elecciones del próximo mes de junio, El Siglo de Torreón recibe a los precandidatos a la contienda electoral.

En entrevista para nuestras plataformas digitales, el diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT), José Ángel Pérez, reflexionó sobre sus aspiraciones para ser el candidato de la coalición PT, UDC y Morena a la alcaldía de Torreón.

Pérez, de 62 años de edad, fue alcalde de Torreón por el PAN del 2006 al 2009; en 2017 compitió por la gubernatura del estado de Coahuila por el PT; y en 2018 ingresó a la Cámara de Diputados representando al Distrito VI del estado con Morena, fungiendo como secretario de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

El pasado 21 de diciembre del 2020 solicitó licencia para registrarse como precandidato en Torreón, compitiendo con Luis Fernando Salazar Fernández, Juan Manuel Barrera y Miroslava Sánchez por la candidatura de su partido.

El político aclaró los rumores que habían estado circulando en semanas pasadas sobre la supuesta candidatura segura de Luis Fernando Salazar, también diputado por el Distrito 5, reiterando que será hasta la encuesta oficial del partido cuando se conozca quién aparecerá en las boletas.

"Fui con el presidente nacional del partido, Mario Delgado, y le pedí piso parejo, que se midiera la aceptación, el peso del candidato, y que todo fuera con transparencia", puntualizó el aspirante quien está reuniendo la documentación para registrar su candidatura de acuerdo a los estatutos.

"Estamos perdiendo un tiempo valioso, los demás partidos ya dieron su dedazo y van a aprovechar este tiempo de precampañas para promocionar a sus candidatos", comentó.

José Ángel Pérez dijo que si se pesaran a los candidatos está seguro que ganaría, por experiencia, perfil, trabajo. Aseguró que aspectos como que su patrimonio lo consiguió antes de ser político, al contrario de otros candidatos, y eso le permite transparencia y poner las cartas sobre la mesa.

"Otros candidatos (Luis Fernando), han dejado de hacer su trabajo en el Congreso, para lo que fue elegido, para adelantarse a la campaña, metiéndole dinero a las redes sociales y queriendo hacer las cosas forzadas, yo he esperado mi tiempo", explicó.

CAMBIO DE PARTIDOS

Uno de los cuestionamientos que se ha hecho más frecuente entre los seguidores y lectores de este medio es sobre su cambio de partidos políticos. José Ángel asegura que el distanciamiento que tuvo de la vida pública durante nueve años y de las instituciones a las que perteneció podrían ser un factor a favor sobre sus contrincantes que acaban de salir del PAN, porque no les dieron candidaturas, no porque estén convencidos de un proyecto.

El precandidato explicó que en sus análisis de las últimas elecciones federales, por ejemplo, él tuvo más votos que el actual alcalde de Torreón Jorge Zermeño, mientras que Zermeño le sacó una diferencia enorme a Luis Fernando Salazar, lo que lo hace mejor candidato. "No puedes hacer un candidato con billetes, ni inflarlo, ni sacarlo en Facebook. Tiene que salir de manera natural, y yo sí he logrado empatía con la militancia de Morena", agregó no sin antes aclarar que respeta a todos los 'morenos' quienes están antes en el partido que él y la mayoría, y a quienes incluiría en su proyecto.

PERIODO COMO ALCALDE

Recordando sus días como alcalde, Pérez aseguró que fue un edil con pantalones para exigirle al entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, lo que era justo para Torreón, encontrando en Moreira alguien que solo se burló de La Laguna y concentró toda la inversión en Saltillo.

Reconoció que no le fue bien con la Policía, más cuando uno de los lemas de su administración era "vamos por la mejor Policía del norte", aunque dijo que fue parte de un fenómeno de violencia que se presentó a nivel nacional, no solo en La Laguna.

"Yo inicio en el 2006, ese año no tuvimos ningún problema de inseguridad, solo hasta el 2007 cuando llegó (Felipe) Calderón, que le pegó al avispero y nos pegó a Torreón, no me quiero justificar, pero fue algo muy complejo".

Sobre las inversiones y el clima comercial de la ciudad durante su administración, comentó: "creo que otro tema que no me salieron las cosas como hubiera querido fue en materia de economía, ahora yo le apostaría no a darle trabajo a los jóvenes, sino hacer que los jóvenes sean emprendedores y den empleo", puntualizó.

En la recta final de la plática, el diputado expresó que sus dos prioridades para la región en caso de llegar a la presidencia municipal serán la seguridad y la economía, pues con la experiencia que tiene en el puesto, ya sabe qué camino tomar para traer lo mejor para Torreón. "Creo que cuento con el respaldo de la militancia y ganaré la candidatura de la cuarta transformación para ser alcalde de Torreón en las próximas elecciones".