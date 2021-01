Atlas disputará la primera jornada del Guardianes 2021 sin Julio Furch

Ante la lesión de Julio Furch que lo obligó a visitar el quirófano, el director técnico del Atlas, Diego Cocca mencionó que no buscarán un delantero solamente por traerlo, sino que en caso de que decidan hacerlo, será un jugador que sume y que tenga las características que se necesitan para el equipo.

"No vamos a traer por traer, si hay alguna posibilidad de alguno jugador que nos pueda dar las características que necesitamos lo analizamos, pero tenemos un buen plantel para afrontar el torneo", mencionó Diego Cocca.

El timonel informó que Furch fue operado la noche del martes y por lo tanto, se perderá todo el Guardianes 2021 "Los futbolistas están acostumbrados a convivir con las lesiones, lamentablemente fue una lesión grave, pero es parte de este proceso, de esta vida y hay que saber convivir. Como todavía no empieza el torneo todavía tenemos la posibilidad de traer a un jugador más", comentó.

Diego Cocca niega que Atlas esté "salado"

No está salado, no es mala suerte, son cosas del futbol y el jugador debe convivir con el riesgo de una eventual lesión, eso dijo el director técnico del Atlas, Diego Cocca en relación a la fuerte lesión que sufrió Julio Furch y a las constantes lesiones de jugadores rojinegros antes de que arranque cualquier torneo.

"No comparto. Lo que veo de esta institución, que le tengo gran cariño, mucho agradecimiento porque me abrió las puertas en México. Le veo futuro impresionante, plantel con mucho por mejorar y una oportunidad que inicia el sábado. Somos unos privilegiados y vamos a demostrar en la cancha. De lengua me como un taco y hay que demostrar, estamos preparados para demostrar", dijo el timonel argentino.

Por lo pronto, Atlas se prepara para debutar en el Torneo Guardianes 2021 el próximo sábado ante Rayados del Monterrey en punto de las 17:00 horas en el Estadio Jalisco.

"Monterrey cambió poco en jugadores. Lo que hemos visto un poco de que a Aguirre le gusta más el 4-3-3, tienen muchas variantes con desequilibrio, mucho respeto para su técnico y jugadores, hacemos nuestro trabajo y anulamos las individualidades, atacarlos y lastimarlos para ganar el partido", analizó Diego Cocca.