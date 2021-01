¿Kylie Jenner y Rosalía ya no son amigas?, eso es lo que la empresaria estadounidense ha hecho pensar a internautas tras dejar de seguir a la cantante española Rosalía en Instagram.

Luego de que ambas celebridades causaran sensación con su inesperada amistad, parece que el lazo que las unía no era tan fuerte como muchos habrían pensado, pues la mamá de Stormi ha decidido realizar una limpia de contactos que incluyen a la intérprete de Con Altura.

Kylie ahora solo sigue a 27 personas, entre ellas, miembros de su familia, cuentas de fans y a su gran amiga Anastasia Karanikolaou. Por lo que ahora la gran pregunta que usuarios de internet se hacen es sobre qué fue lo que sucedió con Rosalía? ¿No se suponía que eran íntimas?.

Su amistad comenzó a finales de 2019, cuando salió a la luz una fotografía de ambas tomándose una bebida generando furor entre sus seguidores. Desde entonces, la cantante parecía estar integradísima en el clan Kardashian-Jenner, hasta el punto de asistir a fiestas o incluso recibir regalos increíbles de parte de ellas.

De hecho, esta Navidad se juntaron para hacer una pequeña fiesta a la que también acudió Addison Rae.

Hace unas horas, Rosalía compartió una historia de Instagram en referencia a Travis Scott, el ex de Kylie y padre de su única hija, lo que podría haber sido un factor en la decisión de la empresaria, no obstante, aún no queda claro el real motivo del “unfollow” de Kylie a la española.

