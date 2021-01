Miles de seguidores del presidente saliente de EUA se concentraron ante el Capitolio en Washington y derribaron varias vallas de seguridad, lo que generó choques con la Policía y caóticas escenas a las puertas del Congreso, donde los legisladores celebraban la validación formal de la victoria electoral de Joe Biden.

Como consecuencia, la Policía ordenó la evacuación de dos edificios aledaños y el cierre de emergencia del Capitolio.

Tras los hechos Trump, quien animó las protestas, pidió a los manifestantes que "permanezcan pacíficos".

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!