Mamá de Geraldine señala a un posible responsable de filtrar video de Gabriel Soto

Tras varios días de haberse filtrado un video íntimo de Gabriel Soto, su exsuegra y madre de Geraldine Bazán, habría señalado a un posible responsable de publicar la grabación, la cual califica como "una vergüenza".

Adamari López, contó durante el programa Un nuevo día que, Rosalba Ortiz no sabía del video y que no lo había visto, así como tampoco "tenía nada que ver con esto y que no tiene nada qué hablar de ese tema tan grotesco”.

Sin embargo, tras deslindarse de causar esta polémica, sí recomendó al actor de investigar a quién le guarda rencor.

“Que Gabriel averigüe si la persona a quien él ha despedido recientemente tiene que ver con la filtración del video”, dijo durante una entrevista para dicho programa.