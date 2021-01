'Hasta en México usan identificación para votar', dice Trump

Un día después de las elecciones en Georgia para el Senado, donde de dos escaños en juego uno lo ganó el candidato demócrata Raphael Warnock, y el otro está pendiente, Trump tuiteó que "de repente encontraron 50 mil boletas electorales tarde, anoche. Los tontos avergüenzan a Estados Unidos. ¡Nuestro proceso electoral es peor que el de los países del tercer mundo!".

Twitter etiquetó el posteo diciendo que las afirmaciones de fraude electoral son disputadas.

Trump, quien alega sin pruebas que el voto masivo anticipado que se dio en las presidenciales, en las que ganó el demócrata Joe Biden, se prestó al fraude, insiste en que él ganó, en que le "robaron" la elección y ahora quiere que el vicepresidente Mike Pence revoque el resultado electoral en la sesión del Congreso de hoy que debe certificar los votos electorales de los estados.

The States want to redo their votes. They found out they voted on a FRAUD. Legislatures never approved. Let them do it. BE STRONG!