Alcalde de Madero insiste en uso de dióxido de cloro

El alcalde de Francisco I. Madero Jonathan Ávalos Rodríguez declaró que seguirá promoviendo el uso del dióxido de cloro, como una alternativa para el tratamiento o prevención del COVID-19, pues aseguró que en su gobierno el tema de la salud es un tema prioritario, incluso dijo que para este 2021 se tienen proyectado la apertura de once centros prioritarios de ozonoterapia.

"Francisco I. Madero es la capital de la prevención de la salud en todo el estado de Coahuila. Aquí cuando empezamos con el uso del dióxido de cloro estábamos en el lugar número 7 con 67casos y luego pasamos al lugar 19 y esto quiere decir que esto está funcionando".

Aseguró que el 31 de diciembre el titular de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en México, Guillermo Robertson Andrade, anunció que se reglamenta el uso del dióxido de cloro para toda persona que así lo requiera y bajo su consentimiento, es decir los médicos lo podrán suministrar bajo tratamiento informado

"El delegado Internacional de los Derechos Humanos Guillermo Roberstson acaba de anunciar que es una alternativa terapéutica positiva y que si el paciente lo pide por escrito, ni los médicos podemos negarlo a que lo reciban, es más, ni los hospitales, por qué, pues porque es para salvar la vida. No hay ningún tratamiento específico en el mundo y si hay este tipo de fórmulas magistrales, pues hay que aplicarlas para salvar la vida".

Reiteró que hace unos días que el comisionado Internacional de los Derechos Humanos, dio la noticia sobre el uso del dióxido de cloro, lo que calificó como un importante logro, pues "la satisfacción más grande es que la gente está recuperando su salud. Estoy muy, muy contento con la vida y con Dios por la oportunidad para ayudar a sane mucha gente, a que no fallezca".

Avalos Rodríguez, expresó que pese a toda la polémica que se desató sobre el uso de la formula química, funcionarios de municipios de la región o figuras del espectáculo incluso de otros estados o países, han decidido tomar el tratamiento

"He recibido mensajes de alcaldes o funcionarios de municipios de aquí y prefiero no decir nombres, pero también se han comunicado gente de Perú, Bolivia, hace algunos días de Costa Rica, pero no sé cómo enviarles hasta allá el dióxido, me han hablado de Estados Unidos, de España, Argentina, de Bélgica, es increíble la aceptación que ha tenido esta fórmula magistral. Primero fuimos ridiculizados, humillados y ahora todo mundo quiere".

