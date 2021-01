Patricia Grado no descarta una reelección en San Pedro

La alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón no descartó buscar la reelección, incluso dijo que la han invitado cuatro partidos políticos, pero dijo que si decide participar lo haría por Acción Nacional (PAN).

Expresó que desde hace tiempo está analizando el tema "muy desde lo personal" ya que el "poder desgasta", además que repitió que debe ser muy congruente, pues si decide contender lo haría con el partido que le dio la oportunidad de llegar a la alcaldía, pues molesta mucho a los ciudadanos que con tal de llegar los políticos van de un partido a otro.

"Yo estoy en el análisis muy personal de tomar una decisión tan trascendental como relegirme, porque es una decisión que tengo que analizar desde lo personal y el tema de detentar el poder se tiene que medir desde tu persona por que el poder desgasta y se tienen que pensar muy bien, es una decisión muy consensuada, transparente muy analizada". Reconoció que representantes de cuatro partidos la han invitado a participaron, pero reiteró que ni es una decisión fácil, pues se tienen que analizar los pros y contras, además resaltó que sería muy congruente con su decisión de tal forma que si compite lo haría bajos las siglas del Partido Acción Nacional (PAN) instituto que le dio la oportunidad de incursionar en el ámbito político.

"No es así tan fácil es una decisión que al tomarse se deben asumir todas las consecuencias de los pro y los contras y en ese proceso estoy. Ya ha habido invitación del mismo partido y me han convocado cuatro partidos y yo tengo que ser muy congruente y por eso he estado muy tranquila".

Finalmente Grado Falcón manifestó que las oportunidades llegan por si solas, pues recalcó que ya hay varias invitaciones pero si lo hace será por Acción Nacional y tiene lo que resta de la semana dar una respuesta.

"Hay funcionarios que con el tal de llegar se van de un partido a otro y eso molesta mucho a los ciudadanos, en mi caso sin ser política un partido me abrió las puertas, me dio la oportunidad y si me decido tendría que ser por el mismo partido".