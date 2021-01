Alcanza movilidad el 85 % en Durango

Aunque a lo largo de 2020 se fueron superando las proyecciones en torno a los contagios de COVID-19 en Durango, dicha tendencia se rompió durante los últimos días, pese a la elevada movilidad.

A decir de la directora de los servicios de salud del Estado, Blanca Estela Luna Gualito, la proyección era llegar a los 30 mil casos, por la movilidad que se registró durante la temporada decembrina.

Sin embargo, Durango acumula menos de 27 mil casos, lo que permite que las instancias de salud no estén rebasadas.

No obstante, se trata de una apreciación preliminar ya que durante el pasado fin de semana no se estuvieron haciendo pruebas en los centros de salud, porque no se labora, únicamente se hicieron las pruebas urgentes en los hospitales.

En tal sentido, se prevé que para el cierre del mes de enero se registren entre dos mil y cuatro mil casos nuevos de COVID-19, lo que dependerá de las medidas adoptadas por la población y, sobre todo, del número de reuniones y asistentes.

Y es que, refirió que uno de los días más críticos de diciembre en cuanto a movilidad se llegó al 85 por ciento, cuando el máximo que se debe registrar es de 65 por ciento.

Se está en proceso de búsqueda de los nuevos casos, para evitar su propagación y, con base en las estadísticas de la presente semana, se podrá tener un diagnóstico más preciso.

Sobre los médicos que se habían prometido para Durango, cuando estuvo en semáforo rojo, dijo que llegaron algunos al IMSS y la Secretaria de Salud también contrató, pero ya no se llegó a los 250 ya que la entidad pasó al naranja y se da prioridad a los estados en rojo.