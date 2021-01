EUA: Cierran urnas en Georgia que determinarán el control del Senado

A las 19:00 horas locales (00:00 GMT del miércoles), los lugares de votación iniciaron los preparativos para cerrar, aunque bajo la ley estatal, cualquier persona que siguiera en la fila para votar a esa hora tenía derecho a ejercer el sufragio.

"Sigan en la fila, Georgia. Si están en la fila en su lugar de votación a las 7 pm, pueden votar", escribió Biden en su cuenta de Twitter.

Stay in line, Georgia. If you’re in line at your polling place by 7 PM, you can vote.