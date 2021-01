Ayrton estará en convocatoria de Santos Laguna ante Cruz Azul

El plantel de los Guerreros del Santos Laguna se encuentra en plena preparación rumbo al partido de debut en el torneo Guard1anes 2021, definiendo los últimos detalles para encarar a la Máquina Celeste del Cruz Azul y sobre todo, mostrar la nueva versión del equipo Albiverde.

La escuadra dirigida por Guillermo Almada se perfila hacia un nuevo inicio de torneo con notorios cambios en su alineación, respecto al certamen anterior, recuperando a Ayrton Preciado que podría tener minutos el domingo y con un nuevo capitán en la figura de Hugo Isaac Rodríguez.

Aunque todavía restan detalles por definir, Guillermo Almada tiene claro que el ecuatoriano Ayrton Preciado será considerado para este partido de debut, en el que planea usarlo alrededor de 30 minutos en cancha: “Ayrton va a estar en la convocatoria, y seguramente va a tener minutos. No hay fórmulas milagrosas en el deporte, te vas dos años y vuelves, tratamos de acelerar un poco el progreso, pero tenemos que equilibrar sus cargas para que nos pueda brindar los minutos que juegue, en un gran nivel”, adelantó el técnico uruguayo.

“Yo sufrí a Ayrton en Ecuador, él era figura, cuando lo trajo Santos, no era solamente Santos el que estaba detrás de él, eran muchos equipos. Él no se ha perdido entrenamientos y está en búsqueda de su nivel, no es fácil, tiene dos años prácticamente sin jugar, pero hoy creo que puede competir muy bien por 30 minutos, requiere continuidad y va a ir elevando el nivel y los minutos para poder jugar. Tampoco lo queremos tirar de entrada porque seguramente todavía le falta continuidad para retomar ese nivel”, agregó.

Aunque todo hacía indicar que Matheus Dória sería el nuevo capitán de los Guerreros, Guillermo Almada declaró ayer que esa oportunidad recaerá en Hugo Isaac Rodríguez, siempre y cuando esté en condiciones de jugar este domingo, lo que deja ver que también está aquejando alguna molestia física: “"el capitán seguramente, si está en cancha, va a ser Hugo Rodríguez, es el jugador que designamos y seguramente habrá algunos compañeros adyacentes dependiendo de la alineación".