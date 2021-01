Entrena después de la resaca

La fiesta se alargó de más, cayeron unas copitas extra. Te levantaste con la lengua pastosa, dolor de cabeza y malestar general, no quisieras moverte pero sabes que tienes que cumplir con tu rutina.

Puede parecer complicado ejercitarse en plena cruda, si a duras penas puedes caminar por tu casa ¿cómo harás para correr 5 kilómetros? El truco está en la hidratación. Al tomar alcohol el cuerpo entra en un proceso de deshidratación, porque los riñones y el hígado necesitan más cantidad de agua para sintetizar el alcohol.

Esa deshidratación produce una acumulación de toxinas que provocan ese malestar general, sed insaciable y el embotamiento general, lo que se conoce como resaca. Si el exceso de la noche anterior fue monumental, lo recomendable es que te quedes en casa a descansar, pero si tu cuerpo lo permite, el ejercicio físico no es tan mala idea.

Cuando corres o haces alguna actividad deportiva, activas la circulación, lo que logra que todas las partes del cuerpo reciban los nutrientes necesarios para funcionar correctamente. En el caso de las resacas lo que se ha producido es una pérdida de líquido corporal y con ello de vitaminas y minerales esenciales. Por ello activar la circulación ayudará a la hora de volver a recuperar los nutrientes perdidos.

Si a esto le sumas la ingesta de bebidas isotónicas y agua, conseguirás sentirte mejor enseguida. Además, también estarás activando el metabolismo y quemarás calorías. Sin embargo, esto no significa que se puedan purgar los excesos etílicos al día siguiente solo con correr, ya que el alcohol tiene efectos en el cerebro y en el cuerpo que el ejercicio no contrarresta.

Con resaca, el ejercicio ha de ser siempre moderado debido a que las bebidas alcohólicas provocan una acumulación de ácido (acidosis), lo que aumenta las posibilidades de que puedas sufrir una lesión muscular. La resaca provoca además una alteración metabólica en la glucosa que no debes obviar: no solo te faltará la energía, sino que es otro factor que dispara el riesgo de lesión muscular. Y no lo olvides, lo mejor para entrenar sin resaca, es no beber alcohol.