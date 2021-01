Muere a los 90 años el exfutbolista brasileño 'Brandaozinho'

El exfutbolista brasileño José Carlos Silveira Braga, 'Brandaozinho', murió este martes de causas naturales en el interior del estado de Sao Paulo, según informó en las redes sociales el Palmeiras, club con el que más se identificó.

"Con inmensa tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Brandaozinho, sobreviviente de la generación de la década del cincuenta, que es la responsable por la mayor conquista de la historia del club, que es el título Mundial Interclubes de 1951", publicó el Palmeiras en la red social Twitter.

Com imensa tristeza, recebemos a notícia do falecimento de Brandãozinho, remanescente da geração da década de 50, responsável pela maior conquista da história da SEP, o título mundial interclubes de 1951. pic.twitter.com/kYFFaR4fP8 — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) January 5, 2021

En Europa, el exatacante militó en los clubes franceses Niza y Mónaco y en España en el Celta de Vigo y el Espanyol de Barcelona.

Brandaozinho era el único jugador vivo de los que conquistó con el Palmeiras la Copa Río de 1951, título que el conjunto paulista busca que sea reconocido como un Mundial de Clubes de la FIFA y torneo que reunió a los campeones de Francia, Italia, Austria, Uruguay, Portugal, de la antigua Yugoslavia y al Vasco da Gama de Río de Janeiro.

Nacido en Boa Esperança do Sul, en el interior del estado de Sao Paulo, donde vivía con su esposa, la francesa Andree Suzanne Braga, a quien conoció cuando jugó en el país galo, Brandaozinho militó en clubes modestos regionales como el Paulista de Sao Carlos y el Jabaquara, hasta recalar en el Palmeiras.

Después de su éxito con el 'Verdao' y antes de emigrar al fútbol europeo, Brandaozinho jugó para el Santos, con el que estuvo por una temporada y media.

De acuerdo con la familia, Brandaozinho, que no dejó hijos, será sepultado en Boa Esperança do Sul, municipio de la región metropolitana de Araraquara y por causa de la pandemia no se realizará velorio.