Atacan a Serena Williams por su edad y peso: ‘Si tuviera un poco de decencia, se retiraría’

“A esta edad (39) y con el peso que tiene, ya no puede moverse tan fácil como hace 15 años” señaló quien fuera entrenador de de varias figuras como el argentino Guillermo Vilas.

Serena Williams es una de las representantes más importantes del tenis femenino en Estados Unidos, durante su carrera ha ganado 23 Grand Slams, siendo considerada como una de las mejores jugadoras de todos los tiempos.

“Serena era una jugadora sensacional. Si tuviera un poco de decencia, se retiraría." manifestó el también empresario

El comentario con el Tiriac ataca a la tenista, generó que su esposo respondiera con una serie de Tweets: “2021 y no me detengo cuando un payaso racista / sexista con una plataforma viene por mi familia” comentó Alexis Ohanian.

