Comparan a The Weeknd con 'Calamardo guapo' en video de Save Your Tears

El cantante canadiense The Weeknd se volvió tendencia en redes sociales tras estrenar su más reciente video musical de su sencillo Save Your Tears debido a la apariencia de su rostro que le ganaron ser comparado con “Calamardo guapo” por internautas.

Y es que el artista de 30 años decidió “alterarse” el rostro para su reciente clip musical, lo que provocó que usuarios de internet lo compararan con la versión “atractiva” del personaje de la caricatura de Bob Esponga, apodándolo incluso “The Weeknd Calamardo”.

Save Your Tears es el último sencillo del álbum After Hours que lanzó el año pasado, por lo que supone un final al concepto visual de sus últimos videos musicales que dan una muestra de excesos por la fama.

En el video oficial de Save Your Tears desaparecen sus habituales heridas de los metrajes anteriores e incluso de varias de sus presentaciones en vivo donde se mostró con vendajes en la cara.

En el clip de dicha canción, a The Weeknd se le ve con un aspecto parecido al que dejan los procedimientos estéticos y aparece disfrutando de nuevo de su éxito. Es entonces cuando en el escenario él levanta un trofeo, hecho que podría hacer referencia a su polémica con los Grammy’s luego de que After Hours no recibiera ni una sola nominación.

