Irina Baeva 'no descansará' hasta saber a quién envió Gabriel Soto video íntimo

Luego de que se filtrara el video íntimo de Gabriel Soto en redes sociales, su actual pareja, la actriz Irina Baeva a 'reafirmado' su apoyo incondicional hacia él en distintas ocasiones.

Pero todo parece indicar que el apoyo solo es para las cámaras de los medios, pues este martes en la edición semanal de la revista de espectáculos TV Notas, se compartió la supuesta entrevista con un allegado de la pareja, quien asegura que ella está muy molesta y que en realidad está investigando para quién fue el contenido, pues le mencionaron que lo grabó hace poco durante su relación.

La 'fuente' explicó que la primera persona a la que le anunció la filtración, fue a su exesposa Geraldine Bazán, a quien le pidió apoyo para proteger a sus hijas, pues no quería que se toparon con el video en las redes sociales.

Además, aseguró que ella se mostró como una ayuda para él durante el difícil momento, pero se molestó cuando el actor de 45 años no aclaró a nivel público que el video se grabó después de su divorcio.

Otro de los datos que compartió, fue que en un comienzo le pidió a Irina que dijera que el material fue para ella, pero se negó por la 'mala imagen' que ha tenido desde el comienzo de su relación.

"Pues la gente se puso a analizar el video, toma por toma, para probar que no era viejo, porque Gabriel trae el mismo look y también sus tatuajes; además, Irina se dejó influenciar por gente que trabaja con ella, quienes le decían que no fuera tonta, que era obvio que ese video sexual era actual, que iba a ser el hazmerreír", expresó.

La persona finalizó mencionando que ella se mostraría enamorada en redes para 'aparentar' felicidad, pero que realmente están pasando por un complicado momento, pues él es 'coqueto' y le gusta tener 'amiguitas'.