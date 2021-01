Alejandra Guzmán confiesa que sí extraña a Frida Sofía

Alejandra Guzmán se presentó en el matutino Venga la alegría, y ahí confesó cuánto echa de menos a su hija, Frida Sofía, quien radica en Miami.

"La extraño. Es mi vida y quisiera darle un abrazo, pero ya la volveré a ver", así se refirió la intérprete de Llama por favor a su hija, con quien lleva varios meses separada y sin tener comunicación alguna.

Pese a que no pasa por el mejor momento con su hija Frida Sofía, este tiempo le ha servido a la cantante para reencaminar su vida, como ella misma lo afirmó al conductor de Venga la alegría, Sergio Sepúlveda.

"Tuve que hacer cambios muy drásticos y radicales, pienso que yo me sentía estancada y tuve que hacer un cambio. Y lo logré, me dio miedo, pero me aventé. Creo en lo que viene y que puedo lograr algo mejor".

De hecho, Alejandra Guzmán adelantó que viene nueva música, "voy a presentar un nuevo video, de una canción muy fuerte que habla del lado oscuro que todos tenemos. Y hablo de la luna y cómo poder abrazar tus demonios y hacer las paces con esos demonios porque todos tenemos esa parte oscura. Esta canción resuelve muchas cosas dentro de mí", comentó.

Pese a que nunca lo buscó, Alejandra confesó que se siente muy feliz pues la vida le puso un nuevo amor en el camino, un empresario inglés del que ya no se separará.