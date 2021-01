Realiza Jeff Bezos la mayor donación caritativa de 2020

Jeff Bezos, director general de Amazon y el hombre más acaudalado del mundo, realizó la mayor donación caritativa de 2020, un donativo de 10,000 millones de dólares con el objetivo de ayudar a combatir el cambio climático, según el reporte de una publicación especializada.

Bezos cuyo valor personal asciende a unos 188,000 millones de dólares según la revista Forbes, realizó su enorme contribución para lanzar el Bezos Earth Fund, reportó la publicación especializada Chronicle of Philanthropy.

El Bezos Earth Fund financia grupos sin fines de lucro que participan en la defensa del medio ambiente y hasta el momento ha donado 790 millones de dólares a 16 organizaciones, según el Chronicle.

Sin contar la enorme contribución de Bezos, el total de las 10 mayores donaciones caritativas del año pasado — 2,600 millones de dólares — fue la cifra más baja desde el 2011, a pesar de que muchos multimillonarios incrementaron sus riquezas gracias al auge bursátil que benefició particularmente al sector tecnológico el año pasado. Según el grupo Americans for Tax Fairness y el Institute for Policy Studies, entre el 18 de marzo y 7 de diciembre la riqueza de Bezos aumentó en un 63% de 113,000 millones a 184,000 millones de dólares.

Phil Knight, quien con su esposa Penny fueron los autores de la segunda y la tercera mayor donación según el Chronicle, aumentó su riqueza en 77% en ese mismo período de marzo a diciembre. Knight y su esposa donaron más de 900 millones de dólares a la Knight Foundation y 300 millones de dólares a la Universidad de Oregon.

Fred Kummer, fundador de la compañía constructora HBE Corporation, y su esposa June dieron 300 millones para establecer una fundación de apoyo a los programas científicos y tecnológicos de la Universidad de Missouri.

El fundador de Facebook Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan otorgaron el cuarto mayor donativo del año: 250 millones de dólares para el Center for Tech and Civic Life, que ayudó a supervisar la seguridad en las elecciones de noviembre. La riqueza de Zuckerberg casi se duplicó a 105,000 millones en el período de marzo a diciembre según Americans for Tax Fairness y el Institute for Policy Studies.

En el quinto renglón está Arthur Blank, co-fundador de Home Depot, quien donó 200 millones de dólares a través de su fundación a Children’s healthcare of Atlanta, para la construcción de un nuevo hospital.

Bezos y los Zuckerberg ocuparon los siguientes peldaños, cada uno con donaciones de 100 millones de dólares: Bezos los donó a Feeding America, una organización que ayuda a los bancos de alimentos en todo el país y los Zuckerberg a la misma organización de seguridad electoral.

Después está Stephen Ross, fundador de la empresa de bienes raíces Related Companies; David Roux, co-fundador de la empresa financiera Silver Lake Partners, y su esposa Barbara; George y Renee Karfunkel, inversionistas de bienes raíces; Bernard Marcus, co-fundador de Home Depot y Charles Schwab, fundador de la empresa financiera Schwab Financial Services, y su esposa Helen.

Dos multimillonarios que donaron grandes cantidades el año pasado — MacKenzie Scott, la exesposa de Bezos y Jack Dorsey, co-fundador de Twitter — no fueron incluidos en la lista de Chronicle porque ninguno de sus donativos individuales fue lo suficientemente grande. En febrero, Chronicle publicará su lista de los 50 mayores donantes, que toma en cuenta el total de los donativos y no las contribuciones individuales.