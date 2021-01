Sufren por falta de agua en sector Castilagua de Lerdo

Colonos del sector Castilagua en Lerdo, ubicado en los límites con Gómez Palacio, denuncian la falta presión en el abasto de agua y algunos más la falta total del líquido.

A unos días de que los titulares del Sistema Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal), Julio Casas; y de Atención Ciudadana, Eduardo Escobedo; realizaran un recorrido por varios sectores habitaciones para verificar la falta de agua, en el cual presuntamente se descartó el problema, los vecinos del citado sector denuncian desabasto pese a los reportes realizados.

Ana, vecina del fraccionamiento Las Huertas, denunció la falta de agua desde la semana pasada, la cual se agudizó el fin de semana pese a los reportes que realizó ante el sistema operador.

Algunos otros vecinos del sector manifestaron que la presión ha sido tan baja que no han logrado llenar sus tinacos en las viviendas que cuentan con dicho equipamiento. Para quienes no cuentan con él, no han podido llenar sus recipientes que deben dejar en la llave de paso para poder obtener un poco de líquido.

La inconformidad de las familias es debido a la nula respuesta que han obtenido por parte del Sapal y la rapidez con la que llegan los cobros del servicio a sus hogares.

La molestia ha sido tal que incluso en redes sociales vecinos de esta zona de la ciudad, han amenazado con organizar un plantón a las afueras del Sapal y la presidencia municipal.

Cabe recordar que fue la semana pasada, tras una serie de quejas a través de las redes sociales y de forma directa al Ayuntamiento, que los titulares del Sapal y de Atención Ciudadana, recorrieron las colonias: Los Sauces, Quintas Lerdo, Jardines del Periférico y Del Valle, donde si bien no detectaron falta de agua, comprobaron que salía "un chorrito", según lo manifestado por Escobedo.

Los vecinos esperan que la situación se atienda a la brevedad ya que una de las medidas para evitar casos de COVID-19 es extremar la higiene, sobre todo el lavado constante de manos.