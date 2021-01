Batallan en ejidos para transportarse

Habitantes de los ejidos que viven en las comunidades que conforman el Valle de Acatita, en Francisco I. Madero siguen batallando con el transporte, pues desde que inició la pandemia el único camión que pasa por esos lugares no pasa con regularidad, ya que hay ocasiones en que solo se envía una combi, que es insuficiente, ya que solo tiene capacidad para unas 15 personas, por lo que muchas se quedan "tiradas".

El camión parte en la mañana del lado de Químicas del Rey, en el municipio de Ocampo a las 7 de la mañana, hacía la ciudad de Torreón y retorna a las 5 de la tarde , pasa por Francisco I. Madero a las 6 y las personas llegan a sus comunidades rurales poco después de las 7 de la tarde.

Las comunidades afectadas son: Linda Vista, Felipe Ángeles, Rio Agunaval, Tres Manantiales y Charcos de Risa, cuyos habitantes en ocasiones se ven obligados a "bajar" a la cabecera municipal para surtir la despensa o para acudir a recibir atención médica.

Eugenio Aguilar es comisariado ejidal de Lindavista y manifestó que si la combi sale de Químicas del Rey, a veces cuando pasa sus comunidades ya va llena e igual pasa cuando regresa de la ciudad de Torreón, pues cuando pasa por Madero ya no lo pueden abordar más personas.

El problema cuando se encuentran en la cabecera municipal y no hay forma de regresarse tienen que buscar una habitación para pernoctar en la ciudad, ya que no todos tienen familia o bien deben buscar un "aventón" bajo el riesgo de que el "raite" no los lleve hasta su comunidad.

"La verdad de las cosas es que ahorita no está pasando la ruta, con la pandemia y la combi que mandan no es suficiente, porque hay mucha gente que se queda y si viene de Torreón está peor porque cuando llega a Madero a veces se va por otro lado y no hace su recorrido, porque ya viene llena y nos agarra la noche aquí, nos deja tirados y tenemos que batallar para buscar donde quedarnos, porque no todos tenemos familia aquí y yo creo que si es importante que las autoridades intervengan, que le vayan pensando cómo resolver este problema".

El comisariado ejidal reiteró que es importante que tanto los dueños de la línea de transporte como las autoridades tomen en cuenta la necesidad de cubrir la ruta como antes se hacía, pues si bien están conscientes de que por la pandemia es un poco complicado, para ellos es muy importante contar con un medio de transporte pues tienen que surtir sus víveres, pues no todos cuentan con vehículos y aun así representa un gran gasto de combustible pues son entre 800 y 1000 pesos, pues son camionetas viejas y con motores grandes, cuando el camión les cobra 80 pesos.