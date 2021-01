Contribuyentes en Gómez Palacio saturan edificios públicos

Ayer fue un día de enormes filas de contribuyentes cumplidos, en su mayoría personas de la tercera edad, que acudieron oportunamente a pagar el impuesto predial y el refrendo vehicular. Debido a los descuentos que las dependencias del Gobierno estatal y municipal ofrecen en estas fechas, los edificios públicos como el Palacio de Gobierno, la Recaudación de Rentas y la presidencia municipal lucieron abarrotados de gente en su exterior, quienes aunque intentaron cumplir con la sana distancia, el objetivo fue difícil pues se juntaban con el flujo normal de los transeúntes en las aceras y las personas que descendían de los autobuses.

La problemática fue que hubo personas de la tercera edad que estuvieron más de tres horas de pie formadas. Tanto en Recaudación de Rentas como en el Palacio de Gobierno las filas eran tan largas que muchos de los contribuyentes optaron por irse. Además, en estos lugares se hacían tres filas: una para pagar, otra por el comprobante; y otra para recoger, mientras que los "gestores" entraban y salían sin trabas.

En el caso de la presidencia municipal, la fila de personas daba vuelta a toda la cuadra y llegaba hasta la parte trasera del edificio donde está el estacionamiento. Muchas personas llevaban bastón o algún aparato para caminar y manifestaban dolor en sus extremidades debido a problemas de salud propios de su avanzada edad.

En el exterior del edificio había alrededor de 40 sillas y un toldo (otras 20 sillas estaban en el interior) pero dada la cantidad de gente que acudió eran insuficientes pues de pie había cerca de 200 personas. La mayoría de estas personas de la tercera edad no saben hacer uso de otras formas de pago que no sea acudir directamente por lo que no pueden aprovecharlas ya que implica cierto manejo de tecnología y en muchos casos no se enteraron. La mayoría no sabía que pueden pagar en un Oxxo ni la mecánica a seguir para poder obtener su estado de cuenta y efectuar el pago.

Entre los asistentes había muchas quejas puesto que estaban ya muy cansados de sus rodillas.

Por parte de la presidencia se contó con el apoyo del personal de las Direcciones de Salud y Protección Civil y Bomberos, quienes vigilaron los procesos con el objetivo de evitar contagios de COVID-19 y se realizaron varias desinfecciones y el acceso al edificio fue controlado.