Juan Reynoso ya trabaja en La Noria

uan Reynoso regresó a La Noria. Desde 2002, cuando salió al ya no ser considerado titular indiscutible del equipo al que lideró por casi ocho años, no había regresado... Hasta ahora.

Recorrió los pasillos, saludó a la gente, a mucha de ella no la conocía, a algunos otros sí. Tomó un vestidor, el cual no es el que utilizaba como jugador, se enfundó en unos pants, ya no en el uniforme de juego, tomó un silbato e inició su etapa de entrenador.

Lo primero que definió Reynoso fue a su equipo de trabajo. El primer auxiliar será Joaquín Velázquez, el argentino Gustavo Leombruno será el preparador físico y Oscar Pérez continuará como entrenador de porteros.

En el caso de Joaquín Moreno, todo hace indicar que saldrá del primer equipo, pues será recolocado en el Cruz Azul Hidalgo, de la Liga Premier, puesto que dejó Roberto Pérez para tomar al cuadro femenil.

Así se terminaría el puesto de "interino" de confianza de Moreno, quien había actuado de salvavidas en las últimas campañas, cuando era requerido.

Mientras se alinean las estrellas, y se reorganiza la institución, el nuevo técnico de Cruz Azul comenzó los trabajos para el juego de la Jornada 1 ante el Santos Laguna. El peruano intentará echar mano de quienes estén en mejor momento, tomando como base al cuadro que era titular con Robert Dante Siboldi.

Con el plantel se reportarán los volantes argentinos Walter Montoya y Pol Fernández; el primero quiere hablar con el técnico Reynoso para tener una oportunidad de quedarse en el equipo, el segundo espera entrar en negociaciones para dar el salto al futbol de Europa.