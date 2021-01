Aispuro hace llamado de civilidad y respeto a partidos políticos en Durango

Debido a que este año hay elecciones para renovar la Cámara de Diputados federal y el Congreso del Estado el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, hizo un llamado a los partidos políticos.

"Desde aquí hago un llamado respetuoso a los partidos políticos para privilegiar la civilidad, el respeto y buscar que mantengamos esa armonía, y que por encima de los intereses político-electorales se encuentre el derecho de los ciudadanos a vivir en un clima de armonía", dijo el mandatario.

Será el domingo 6 de Junio de este año cuando se realizarán las elecciones intermedias que renovarán la Cámara de Diputados y sus 500 integrantes.

Ese mismo día se celebran más elecciones estatales de Durango dónde se renovarán los 25 diputados del Congreso del Estado de Durango, de los cuales 15 serán electos por mayoría relativa y 10 designados mediante representación proporcional para integrar la LXIX Legislatura.

"Estoy seguro que este proceso electoral ayudará a que podamos darle fortalecimiento a nuestras instituciones y donde desde luego el respeto al derecho, al voto, sea plenamente reconocido y de esa manera los ciudadanos tengan la libertad de salir a votar por la opción que consideren la mejor para ellos. Que nada ni nadie nos divida, pues primero está Durango y el bienestar de sus ciudadanos", dijo Aispuro.

Mencionó que su gobierno refrenda su compromiso con la democracia y el respeto al voto ciudadano.

"Soy un convencido de ello y como gobernador así lo he demostrado pues siempre me he conducido con respeto a los derechos de los ciudadanos y desde luego con respeto a la democracia. Soy un demócrata", acotó.