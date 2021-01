Pachuca espera buenos resultados de sus nuevos refuerzos

Pachuca presentó a sus refuerzos para el Clausura 2021, los argentinos Mauro Quiroga y Matías Catalán y el colombiano Harold Santiago Mosquera, que estuvo ausente, y de inmediato se les pidió que dieran resultados.

Armando Martínez, recientemente nombrado presidente de Pachuca, les envió un mensaje a los tres jugadores: "Mauro, desde hace tiempo te traíamos ganas, pero San Luis se nos adelantó.

"Ojalá que caigan muchos goles. A Matías lo conocíamos desde el Ascenso, desde ahí lo queríamos traer porque robaba en esa decisión y a Harold Santiago, desde que nos lo recomendó Andrés Chitiva, lo seguimos y estamos contentos que estén aquí. No quiero presionarlos, pero esta institución siempre busca trascender y ganar, siempre estar en la Liguilla".

El atacante Mauro Quiroga, dijo que espera volver a encenderse en el plano goleador, después que en el Atlético de San Luis, no hubo suerte: "El torneo en San Luis no fue el deseado, en lo grupal ni en lo individual… A los delanteros se nos mide por las estadísticas, como a los porteros se les mide por la cantidad de goles que le convierten, pero hay que analizar lo grupal. Lo de San Luis fue una experiencia, pero ya pasó".

Siempre deseará el triunfo global a lo individual: "En Necaxa me tocó quedar como campeón de goleo, pero siempre se lo he agradecido al equipo. Prefiero que el equipo sea campeón y no meter goles, a ser campeón de goleo".

En tanto que Matías Catalán, señaló que llega a una "institución muy buena. Hay un gran equipo, se juega muy bien y trataremos de hacer lo mismo. Este será un nuevo torneo, fue raro lo que pasó en San Luis. Ahora estamos en un equipo que busca siempre estar arriba, y esperamos estar a la altura".