Dalilah Polanco cuenta entre lágrimas cuando figura pública trató de abusar de ella

El pasado domingo se estrenó la entrevista de Yordi Rosado a Dalilah Polanco para su canal de YouTube, donde reveló temas importantes de su vida como la relación que mantuvo con Eugenio Derbez, su divorcio y su carrera.

Uno de los temas que impactó a la audiencia y al propio periodista, fue en el que narró la noche en la que casi es abusada por una 'figura pública'.

Los hechos ocurrieron hace algunos años cuando aún permanecía casada con el actor Sergio Catalán, en un viaje a la CDMX, donde durante una cena, un hombre en estado de ebriedad la comenzó a cotejar para invitarla a salir.

"Estábamos en la presentación de una novela, había prensa, había medios... y yo estaba viviendo una escena terrible en la mesa en la que yo estaba, traté de irme y cuando ya me iba a ir sentí como me agarró del cuello, me levantó del piso y me metió en su camioneta", contó.

Al borde de las lágrimas, la actriz y comediante narró cómo escapó de las manos del violento hombre, quien manejaba en estado de ebriedad por Insurgentes con ella a bordo y su amiga dormida en la parte de atrás del vehículo.

"Empecé a seducirlo, con un asco, empecé a seducir al hombre porque tenía miedo, tenía miedo de mi vida", expresó.

Dalilah recordó con dolor las 'dos horas más difíciles de su vida', donde terminó con moretones y golpes en el cuerpo por la violencia que vivió con el sujeto, cuya identidad evitó revelar.