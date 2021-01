Las fotos de Harry Styles con Olivia Wilde que confirmarían su romance

Los artistas habrían confirmado su romance al aparecer en público tomados de las manos en el enlace nupcial del representante del cantante británico, Jeffrey Azoff, que tuvo lugar en el Rancho San Ysidro en Montecito, California.

“Eran cariñosos entre ellos, se tomaban de la mano y se veían muy felices. Están saliendo desde hace algunas semanas”, dijo una fuente con conocimiento del tema a la revista People.

En las fotos, obtenidas por Page Six, se ve a Wilde de 36 años usando un vestido floral largo para la boda mientras toma la mano de Styles de la edad de 26, quien se le ve portando un traje completamente negro combinado con una camisa blanca abotonada.

Harry and Olivia Wilde at Jeff’s wedding. pic.twitter.com/D65xUKwxRq

More of Harry and Olivia Wilde at Jeff’s wedding. pic.twitter.com/EqD4N8J3O3