Un ‘dulce’ amor por los lomitos

Keky Factory es el negocio local que está dando de qué hablar. El inigualable talento de Marisol retrata a la perfección los rasgos característicos de cada mascota, es arte en pan y betún.

La historia comenzó hace más de 10 años. Médico Veterinaria de profesión, Marisol se desempeñó en el área de la salud animal durante muchos años, pero esa espinita creativa siempre estuvo presente.

“Originalmente soy médico veterinario de profesión y trabajé en ese sector mucho tiempo, desde que me gradué. Obviamente soy amante de los animales, especialmente de los perros.

Tengo cinco en mi casa, y en mi familia siempre buscamos la manera de ayudar a los canes de la calle buscándoles hogar, rescatándolos, como podemos los ayudamos”.

“La cocina siempre fue mi punto débil, mi hobby, mi pasión. Desde niña salíamos a vender kekys en la cuadra, mi mamá me enseñó a hornear y las recetas. Ya mayor, nunca dejé de practicar, además tomaba cursos y seguí adiestrándome en la cocina mientras trabajaba”.

“Como veterinaria, me dedicaba a trabajar con vacas y cuando en la región vivimos aquella oleada de violencia y delincuencia, de balaceras en ranchos, establos, mi esposo se preocupó y decidimos que por seguridad, lo mejor era ya no desempeñarme en ese ámbito”.

Sin embargo, estar inactiva no era una opción para Marisol, por lo que la preparación del bautizo de su primera hija, fue la puerta que se abrió mostrando el camino al éxito mediante la repostería.

“Decidí que yo misma haría los postres del evento, el pastel y empezaré con esto. La realidad es que el experimento resultó positivo, los postres fueron bien recibidos y de ahí comencé a recibir pedidos de amigos”.

“La buena racha se mantuvo gracias a que mi hermano, en ese entonces, trabajaba en un salón de eventos llamado “Garabatos” y su dueña, me ofreció un trabajo conjunto para presentar paquetes que incluyeran el pastel y los kekys. Acepté y hasta la fecha trabajo con ellos”.

La red de clientes se ha ampliado gracias a la calidad que tienen los productos que ofrece Keky Factory, pues una vez que prueban cuando realizan sus festejos en “Garabatos”, se mantienen fieles al gran sabor que los caracteriza y continúan solicitando pedidos para futuras reuniones.

Lamentablemente, la pandemia minó las oportunidades de la sociedad para realizar festejos, por lo que el trabajo y evidentemente, los ingresos, dejaron de ser lo que eran.

“Al inicio del 2020, gracias a la gran afluencia de clientes, decidí salir a buscar un nuevo lugar para tener más espacio, para ofrecer mejor servicio. Desafortunadamente, la búsqueda coincidió con ella llegada de la pandemia y todo se detuvo abruptamente”.

Ante esta situación, la solución estaba en buscar cómo adaptar la forma de trabajar. “Tengo amigas que como yo aman a los animales y fue ahí donde comenzó todo. Una amiga me contactó y me dijo ‘quiero que me hagas un pastel para alguien que ama mucho a su perro’ y yo pensé que me mandaría un dibujo o algo parecido, pero resultó que me mandó una fotografía y no me quedó más que hacerlo”.

“Toda mi infancia estuve en clases de pintura, de cerámica y se me da el dibujo, entonces puse manos a la obra y realicé el pastel de Kira”.

“Recorté la fotografía, preparé el betún y con la sorpresa de que me quedó muy bien a la primera. El éxito fue abrumador, mi amiga quedó encantada, me decía ‘es que te quedó igualita a Kira’ y pues ese era el objetivo”.

“Al principio como que no esperaba que fuera tan realista, pero una vez que lo entregó a la dueña de Kira, también amó el pastel. Tiempo después me volvió a contactar pidiéndome pasteles de otros perritos, de igual manera me envió las fotos y de esta manera fue que comencé a trabajar con mascotas”.

El visto bueno del público habla muy bien de un negocio, y fue por medio de Instagram que se dio a conocer el excelso trabajo de Marisol. “Comenzaron a subir las fotos a Instagram y me etiquetaban, entonces la gente comenzó a preguntar y a mandarme fotos de sus amigos peludos”.

A la fecha el local se encuentra en construcción, por lo que el destino de Keky Factory para este 2021 es mantenerse creciendo. “Ya con el nuevo establecimiento, podré contar con personas que me ayuden en diversas tareas, lo que me dará más tiempo para dedicarme a decorar”.

Quienes estén interesados en conocer un poco más acerca de las deliciosas obras de arte que desarrolla Keky Factory, pueden comunicarse al 8711647814 o en su página de Facebook.