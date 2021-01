Muere Alexi Laiho, vocalista y fundador de Children of Bodom

Así se dio a conocer a través de redes sociales sin revelarse más detalles de las causas de su deceso.

Lo único que se sabe hasta el momento, es que la muerte del músico se produjo debido a complicaciones de salud.

“Es con gran pesar y tristeza que tenemos que anunciar la muerte de Alexis Laiho. Estamos absolutamente devastados”, se lee a través de la cuenta de Twitter del sello Napalm Records.

It is with heavy hearts and great sadness that we have to announce the passing of Alexi Laiho. We are absolutely devastated and heartbroken for the sudden loss of our dear friend and band member.

Fue en 1993 que Laiho junto a Jaska Raatikainen fundaron Children of Bodom, una de las bandas de metal más exitosas salidas de Finlandia.

La agrupación se separó en 2019 y realizó una gira mundial de despedida.

En las redes sociales de la banda se lee un emotivo mensaje de despedida dedicado a Laiho.

"Uno de los guitarristas más reconocidos del mundo, Alexi Laiho, ha fallecido. El músico, más notablemente conocido como el hombre del frente de los niños de Bodom, murió en su casa en Helsinki, Finlandia, la semana pasada. Laiho ha sufrido problemas de salud durante sus últimos años. Más de 25 años de amistad. Perdimos a un hermano. El mundo perdió una fenomenal escritor de canciones y uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Recuerdos y la música de Alexis vivirá para siempre. Nuestros pensamientos están con la familia de Alexi durante este momento difícil.- Henkka, Janne y Jaska".

1 of the most renowned guitarists in the world, Alexi Laiho, has passed away. More than 25 years of friendship. We lost a brother. The world lost a phenomenal song writer and one of the greatest guitarists of all time. Memories and Alexi’s music will live forever.