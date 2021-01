Nunca lo vi feliz: Dalilah Polanco recuerda romance con Eugenio Derbez

Antes de casarse con Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez sostuvo un tórrido romance con Dalilah Polanco, quien recientemente abrió su corazón a Yordi Rosado y confesó cómo fue su noviazgo con el comediante.

Fue durante el programa de YouTube del conductor que la actriz recordó cómo fue trabajar con Derbez en La Familia P. Luche, donde daba vida a “Martina”, la mejor amiga de “Federica” P. Luche”.

Dalilah detalló que para ese entonces ella estaba casada con Sergio Catalán, mientras que Eugenio mantenía una relación con la diseñadora de modas, Sarah Bustani.

"Nos caíamos bien. Yo a Eugenio lo conocí en los ochenta y tantos, cuando lo de Anabel. Pero a Eugenio lo conocía de lejos, lo conocí cuando tuvo su primera niña, Aislinn... le fui conociendo a las mujeres y a los hijos. Éramos compas; yo estaba casada con Sergio Catalán y él estaba con Sarah Bustani. Cada quien tenía su cada cual en la primera temporada (de la Familia P. Luche)", dijo sobre cómo conoció al también productor mexicano.

Sin embargo, reveló que el acercamiento en el plan romántico con el comediante poco a poco se fue dando, destacando que para entonces ella ya estaba divorciada del actor, Sergio Catalán.

"Yo me divorcié en agosto y a los 3 días el señor me estaba invitando a salir. Ya habíamos platicado del tema y le dije: 'Aguántame tantito porque no me he divorciado', y de nada sirvió porque, a la hora de la hora, acabó como que yo había dejado a Sergio por Eugenio y no fue así", aclaró.

Sobre cómo fue su relación con el ahora esposo de Alessandra Rosaldo, Dalilah aseguró que fue difícil, pues aseguró que Eugenio era una sombra muy grande para su carrera, pero a la vez describió su noviazgo como una relación que le dejó un gran aprendizaje.

"Era muy buena relación, muy difícil relación, de gran aprendizaje. Sentí que estaba yo... mi primer matrimonio fue tan divertido, tan chingón, que sentí que salí de Castorcitos para entrar a las Grandes Ligas, porque acá había muchas responsabilidades, porque era el señor actor, el señor director, el señor actor... El señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande. Y estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra”, aseguró.

La actriz señaló que precisamente ese sentimiento fue lo que poco a poco fue acabando con su relación, al grado, de que a Derbez ya no lo veía feliz.

“Me sentía en una escuelita de aprendizaje, porque sentía que era su asistente ejecutiva bilingüe, pero su secretaria, pero su ama de llaves, pero su novia, pero su amante, su actriz, su cómplice, o sea, sentía como que tenía muchísimas obligaciones. Probablemente, en el momento en que yo estuve con él (...) nunca lo vi feliz al cien; Dios quiera que hoy sea feliz al cien, es lo único que le deseo porque yo conocí a un señor que era exitoso y maravilloso”, dijo.