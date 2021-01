GANA EL ÚLTIMO BOLETO

- El equipo que antes de la campaña perdió su antiguo nombre, puede ser llamado ahora campeón divisional.

Alex Smith lanzó dos pases de touchdown y Washington venció el domingo 20-14 a los Eagles de Filadelfia para coronarse en la División Este de la Conferencia Nacional, pese a tener una foja negativa.

"Este es especial solo por lo difícil que fue", dijo el entrenador de Washington, Ron Rivera, quien superó una forma de cáncer de piel durante la temporada. "Qué difícil fue todo, cómo ha sido para los muchachos, la organización. Hay un gran grupo de jóvenes allí y estamos tratando de hacer las cosas de la manera correcta. Es realmente genial salir y conseguir la división".

La franquicia capitalina, rebautizada como Washington Football Team en julio tras años de protestas contra su nombre anterior, considerado racista, se convirtió en el primer equipo en la era del Super Bowl que ha avanzado a los playoffs luego de comenzar una temporada con una foja de 2-7.

A los visitantes no les hizo daño que el entrenador de las Águilas, Doug Pederson, hiciera entrar al tercer mariscal de campo Nate Sudfeld a principios del último cuarto, lo que no fue bien recibido por los jugadores de los Gigantes, que publicaron su reacción en Twitter. Sudfeld no había lanzado un pase desde 2018 y fue interceptado en su segundo intento. También tuvo un balón suelto".

El índice de pasador de Hurts de 25.4 fue el más bajo para un mariscal de campo titular de las Águilas desde que Nick Foles registró un índice de 9.3 en el último juego de temporada regular en 2017. Foles terminó esa temporada como el Jugador Más Valioso del Super Bowl.

"Sí, estaba entrenando para ganar", dijo Pederson. "Sí, esa fue mi decisión únicamente. Nate ha estado aquí cuatro años y sentí que se merecía la oportunidad de obtener algunas instantáneas".

Encabezado por Smith y por el entrenador Ron Rivera, Washington (7-9) es el tercer equipo en conseguir un cetro divisional con una marca negativa durante una temporada completa de 16 partidos. Antes lo había hecho Seattle en 2010 y Carolina en 2014.

Y esos dos equipos ganaron un partido de postemporada.

Smith lanzó un pase de touchdown de 13 yardas a Logan Thomas en el segundo cuarto para darle a Washington una ventaja de 17-14 que nunca cedió después de que Jalen Hurts anotó en un par de touchdowns de 6 yardas para Filadelfia (4-11-1).

GRAN REGRESO

Smith, de 36 años, comenzó la temporada como el tercer mariscal de campo, una remontada notable luego de 17 cirugías en la pierna y una infección que puso en peligro su vida y su carrera. Lideró el cambio de rumbo de Washington, con marca de 4-1 antes de perderse los dos juegos anteriores por una distensión en la pantorrilla.

"Mucho por lo que estar agradecido, comenzando con los muchachos en el vestuario", dijo Smith. "Emocionado por ellos. Tuvimos algunos baches al principio, seguimos luchando y aquí estamos".

Smith lanzó un pase de 5 yardas a Terry McLaurin para darle a Washington una ventaja de 7-0 en el primer cuarto. Después de que Kamren Curl interceptó el pase de Hurts, Dustin Hopkins pateó un gol de campo de 42 yardas para poner el 10-0.

Abajo 17-14, las Águilas tuvieron una excelente oportunidad en la yarda 15 de Washington después de que Marcus Epps interceptara un pase de Smith que rebotó en las manos de J.D. McKissic. Filadelfia tuvo un primer intento desde la 5, pero avanzaron solo una yarda. Pederson no quiso ir por un gol de campo corto y Jalen Hurts lanzó un pase incompleto en cuarta oportunidad desde la 4.

Hurts finalizó 7 de 20 para 72 yardas, una intercepción, 34 yardas terrestres y dos anotaciones por tierra.

Sudfeld, quien estuvo inactivo durante los 14 juegos anteriores, vio su primera acción esta temporada. Después de T.J. Edwards interceptó a Smith, Sudfeld devolvió el favor con un balón suelto recuperado por Young. Eso llevó a Dustin Hopkins a un gol de campo 42 yardas y una ventaja de 20-14 para Washington.

Smith terminó con 22 de 32 para 162 yardas y dos selecciones con los dos TD.

Con el boleto de cuarto preclasificado, Washington recibirá a Tom Brady y a los Bucaneros de Tampa Bay (11-5) en la primera ronda de los playoffs el próximo sábado por la noche.

Si Washington hubiera perdido, los Gigantes de Nueva York (6-10) habrían ganado el título divisional tras su victoria 23-19 sobre Dallas.

2 VICTORIAS y siete derrotas era la marca de Washington tras sus primeros nueve partidos.