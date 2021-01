Lo que debes saber antes de comprar un auto usado

Si en este inicio de año estás pensando adquirir un auto usado en lugar de uno nuevo, lo más recomendable es que se lo compres a algún conocido que sepas cómo lo cuida y qué tanto lo utiliza. Si no tienes a ningún amigo, pariente o conocido que esté a punto de vender su vehículo, hay muchas opciones en el mercado para conseguir un seminuevo.

Las agencias han incrementado la oferta de unidades usadas que tienen disponibles no sólo de la marca que comercializan, sino de cualquier otra y cuentan con planes de financiamiento y garantía por más de dos años. También hay lotes establecidos, tianguis y sitios de internet que se dedican a comercializar coches usados.

Sin embargo, independientemente de dónde elijas comprar tu auto, hay varios aspectos que debes tomar en cuenta antes de que decidas adquirirlo.

PRESUPUESTO

Antes que nada, debes analizar tu presupuesto y evaluar el uso que le vas a dar. Si lo quieres para viajar con la familia, salir al campo o carretera o para ir al trabajo. "Hay que ser muy honesto con cuáles son tus posibilidades económicas y para qué quieres ese coche", dice Olivia Olmedo, directora de experiencia del cliente de OLX Autos México. También debes considerar el costo de mantenimiento y gasolina. Luego de ese análisis podrás determinar qué modelo es el más adecuado para tus necesidades.

SITIOS CONFIABLES

Se recomienda buscar opciones en sitios seguros y con varios años en operación. Revisa en internet referencias de la página, ya sea opiniones de otros compradores o notas en periódicos para tener una idea de qué tan seguro y confiable es. También consulta si tienen un teléfono, oficina o punto de contacto.

Desconfía de los remates y ofertas demasiado atractivas, ya que hay bandas delictivas que se dedican al robo de autos y después los comercializan en internet a precios muy bajos. También sospecha si te piden dinero en línea para apartarlo.

PRUEBA DE MANEJO

Una vez elegido el auto y contactado al vendedor, solicita una prueba de manejo, ya que generalmente te prometen un coche con poco kilometraje y en buen estado, pero no hay nada como sentirlo al manejar.

Sobre todo, si no conoces a la persona con la que estás tratando o el sitio no te ofrece una garantía o respaldo de que el vehículo está en buenas condiciones. Al hacer la prueba de manejo, realiza una revisión visual del auto para identificar signos de daño en el exterior, marcas de pintura fresca o pliegues en el chasis, colisiones en la cajuela, piezas recién reemplazadas y demás.

Durante la prueba también puedes llevar el auto con tu mecánico de confianza para que te dé una visión más clara sobre la situación del vehículo.

KILOMETRAJE

Pon atención a este concepto. Muchas veces se manipula el kilometraje para dar la apariencia de que la unidad no ha sido usada con frecuencia. Para evitar que te engañen revisa los pedales de freno, acelerador y los tapetes para detectar desgaste: si se ven agotados, pero tiene un kilometraje bajo, es probable que se haya manipulado.

Verifica si en la agencia o en el lote los autos tienen alrededor de 50 mil kilómetros recorridos; si esto ocurre, es muy probable que los hayan alterado. Más que el auto sea robado, agrega Olmedo, lo más común es que tengan un kilometraje mucho más alto del que indican, o que incluso lo hayan usado como Uber y hayan manipulado el mecanismo para venderlo.

DOCUMENTACIÓN

Al momento de hablar con el vendedor, pregunta por los problemas que hay con el automóvil, ya sea mecánicos o en la documentación. Pide los recibos de mantenimiento para verificar si el kilometraje que marca coincide con el historial de servicio. Además, al checar los recibos te darás una idea de qué fallas ha presentado el vehículo y cuáles ya se atendieron.

La ejecutiva de OLX Autos México explica que como en el país no existe una placa única para el vehículo, sino que cambia varias veces a lo largo de su vida, es muy frecuente que se vendan seminuevos con varias multas y adeudos en otras entidades del país, y al momento de adquirirlo quedes como responsable de esa deuda. En algunos casos puede ser que el automóvil fuera previamente prendado y luego lo vendieron, y poco tiempo después aparece la prendaria a exigir su pago. También es recomendable revisar en el Registro Público Vehicular (Repuve), un sitio de consulta gratuita, el cual se encarga de la identificación y control vehicular, como lo establece el Artículo 6 de la Ley del Registro Público Vehicular.

El Repuve cuenta con información pública sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos o cualquier operación relacionada con el auto. En este sitio puedes consultar si tiene reporte de robo. Para revisar el historial en el Repuve necesitas ingresar un dato: el número de placa, el Número de Identificación Vehicular (NIV), folio de Constancia de Inscripción o número de Constancia de Inscripción al registro.

FINANCIAMIENTO

Cuando ya hayas escogido el auto que te interesa, pregunta por las opciones de financiamiento tanto en la agencia como en el lote o en el sitio de internet, ya que algunos portales suelen ofrecer la opción de dejar un coche a cuenta o diversas facilidades de pago. A veces ofrecen 0% de comisión por apertura del crédito, meses sin intereses o promociones con tarjetas.

En los establecimientos de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA) están impulsando las ventas a través de créditos con Scotiabank, con una tasa de 8.9%, de las más bajas para este tipo de autos. Ford, Hyundai, KIA, Suzuki y Toyota están impulsando la venta de seminuevos. Y Banorte, Inbursa, HSBC, Santander y Scotiabank son los más proactivos financiando este segmento.

Olmedo recomienda comprar un auto usado en el contexto actual de incremento de precios en los nuevos y poca estabilidad laboral, por lo que poca gente se siente segura para adquirir un crédito a largo plazo. "El placer de estrenar un auto cero kilómetros es muy bonito, pero hay muchas opciones para tener un automóvil usado en buenas condiciones, pues la depreciación de cuando era nuevo ya la pagó el primer dueño", agrega la ejecutiva.

Al cerrar el trato asegúrate de que el pago se haga de forma adecuada, puesto que te pones en riesgo al llevar una cantidad importante de efectivo. Las plataformas como OLX Autos permiten pagar vía transferencia electrónica a una cuenta bancaria.

¿Y SI QUIERO UN CHOCOLATE?

Es importante considerar algunos factores si estás pensando comprar un auto chocolate, es decir, que fue importado de Estados Unidos de manera ilegal y se comercializa a precio muy bajo en tianguis y camellones, sobre todo en el norte del país. De acuerdo con Kavak.com, plataforma de compraventa de seminuevos, los autos chocolate no tienen documentos de verificación de emisiones contaminantes.

No es posible acreditar la propiedad, pues al no contar con papeles, no puedes demostrar que eres el dueño legítimo, lo que te impide realizar trámites como placas, tarjeta de circulación o recuperar el auto en caso de robo. Tampoco tienen historial, así que no puedes saber quiénes fueron sus dueños y qué uso le dieron.

Difícilmentepodrásvenderlo.La reventaesmuycomplicada, y si lo logras, será a un precio mucho menor, ya que hay problemas para encontrar sus refacciones y pocas aseguradoras se arriesgan a ofrecerles cobertura. Al no contar con seguro, si te roban el auto o tienes algún accidente, no contarás con respaldo.

Tampoco conocerás el estado real del vehículo. Si adquieres un chocolate no sabrás exactamente las condiciones eléctricas o mecánicas en las que se encuentra, solo las estéticas, ya que estas son las únicas que se distinguen a simple vista. En algunos estados se han hecho intentos por regularizar este tipo de vehículos, pero la realidad es que pueden ser decomisados si se realizan operativos.

En Baja California, Chihuahua y Durango se ha analizado la posibilidad de legalizar los “chocolate”, pero han enfrentado la oposición de distribuidores, quienes argumentan que existe un decreto para la importación legal de estos autos, por lo que sentaría un mal precedente validar lo ilegal.

8.9 POR CIENTO anual es una de las tasas más bajas del mercado; con la reducción en tasas se espera más competencia entre los bancos.