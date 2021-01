Continúa Madero sin recaudador de rentas

Ha pasado casi medio año y no se ha nombrado al titular de la oficina de Recaudación de Rentas, en el municipio de Francisco I. Madero.

Tras el fallecimiento del exalcalde José Luis Marrufo Álvarez, ocurrido los primeros días del julio del 2020, quien se encontraba a cargo de la dependencia, esta continúa acéfala y no se tienen conocimiento de quién es la persona que se encuentra a cargo, pues pese a que este medio de comunicación ha acudido para solicitar información, hay negativa de parte del personal.

"No hay nadie, no estamos autorizados para dar alguna información. Si gustan comunicarse a Saltillo" fue la respuesta de una mujer que no permitió el acceso al edificio.

José Luis Marrufo Álvarez fue nombrado recaudador de rentas en febrero del 2013, en sustitución del también exalcalde de Madero David Flores Lavenant. El cambio lo oficializó Afonso Yañez Arreola, entonces administrador Fiscal General.

Aprovechan Programa de Prepago

Al exterior de la oficina local, se observaba a un buen número de personas que acudieron para aprovechar el Programa de Prepago anticipado en Control Vehicular, pues el Gobierno del Estado lanzó dicho programa para que los deudores se pusieran al corriente, ya que solo pagaban un peso en recargos del adeudo del ejercicio fiscal 2020 y anteriores y al pagar sus contribuciones correspondientes al 2021 obtenían un 20 por ciento de descuento.

En tanto que otros acudieron para aprovechar los descuentos que otorgaban para la expedición de licencias, mediante los convenios que se tienen con algunas organizaciones campesinas.

Como cada año, las personas manifestaron que para poder realizar les significaba varias horas de espera, debido a la gran cantidad de contribuyentes que acuden y el poco personal que hay para dar la atención en esta temporada.