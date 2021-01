Mayoría de mexicanos no registra sus gastos

Apenas un 8.3% de los mexicanos han tomado algún curso sobre ahorro, crédito o cómo hacer un presupuesto y un 65.1 por ciento no registra sus gastos, lo que puede generar problemas financieros.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que las instituciones financieras, si observan un mal comportamiento financiero, evitan proporcionar préstamos o créditos que son solicitados por el usuario.

El historial crediticio refleja el comportamiento cuando ha recibido algún tipo de crédito. Si por alguna razón no paga a tiempo o deja de pagar sus deudas, esto se verá reflejado en el historial, es decir, irá adquiriendo una mala reputación y esto le perjudicará, sobre todo si desea solicitar otro crédito. Podrían identificarle como una persona morosa e incumplida y, por lo tanto, las posibilidades de negarle un préstamo incrementarán.

Ser responsable con sus créditos incrementará las posibilidades para solicitar uno mejor que podrá ayudarle en proyectos personales y profesionales.

Para adquirir buenos hábitos, la Profeco recomienda hacer un presupuesto para tener un panorama de los ingresos y egresos para cubrir los gastos habituales y compromisos financieros, entre ellos los créditos; procure pagar más del mínimo solicitado, así cubrirá su deuda en menos tiempo y con menos intereses; dé prioridad a las compras realmente necesarias, la mejor opción de compra es aquella que se adapta a las necesidades y posibilidades de pago.

No adquiera deudas que no puede pagar, el crédito y las tarjetas de crédito son útiles para adquirir ciertos bienes o servicios, pero podrán convertirse en un enemigo si los usa de manera irracional; no debería destinar más de 25 por ciento de sus ingresos mensuales a pagar sus deudas, si rebasa este porcentaje, su liquidez se verá afectada.

Finanzas

Otros consejos.

*Consulte su Reporte de Crédito en caso de que requiera hacer alguna aclaración, lo puede solicitar una vez al año de forma gratuita.

* Al pagar en las fechas indicadas construirá un buen historial crediticio, revise estados de cuenta para comprobar que se vean reflejados sus pagos y llevar un control o hacer una aclaración si es necesario.

* La tarjeta de crédito no es una extensión de su sueldo, es dinero prestado que tendrá que pagar.