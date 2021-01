Recolectará firmas para candidatura a la alcaldía de Torreón

El aspirante a la alcaldía de Torreón Juan José Arellano Ramírez arrancará hoy lunes 4 de enero con la recolección del porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la ley para alcanzar la candidatura independiente y contender por dicho cargo de elección popular en el Proceso Electoral Local 2020-2021.

En el periodo de precampañas, los aspirantes deberán obtener el aval de la ciudadanía a través de una aplicación móvil desarrollada por el Instituto Nacional Electoral (INE), con plazo hasta el próximo 12 de febrero del año en curso.

La aplicación móvil se denomina "Apoyo ciudadano" y la información recabada será enviada al INE para poder ejercer las facultades de verificación de situación registral, conforme a la normativa electoral.

El activista lagunero y exregidor en el Ayuntamiento de Torreón dijo que tiene una trayectoria de 15 años por lo que confía en el respaldo de la ciudadanía ya que además, su proyecto de candidatura es diferente a los que tradicionalmente presentan los representantes de los partidos políticos.

"Lo que percibo es que son las personas por las que debemos de votar, ver opciones no tanto en los partidos, somos personas. En el caso de los posibles candidatos que se han estado escuchando, mis respetos para todos pero no dejan representar lo mismo, no han sido leales, ha habido un brincadero de gente para todos lados y eso le resta seriedad", manifestó.

Arellano Ramírez indicó que en Torreón es necesario el fomento al desarrollo económico con pequeñas y medianas empresas así como también destacó la necesidad de la creación de una Dirección de Protección Animal que no dependa de Salud Municipal.