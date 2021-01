Mariana Sandoval, la lagunera que crea moda útil

Mariana Sandoval es una joven lagunera que la apuesta a la moda, pero no a la extravagante, sino a la que es útil y única.

La diseñadora de modas cuenta con su propia marca de nombre Básico y gracias a ella ha logrado que sus diseños destaquen a nivel local y nacional.

Mariana charló con Rostros de su preparación profesional y de cómo ha salido adelante en la industria del glamour.

¿Cuál es tu nombre completo?

Mariana Sandoval Vázquez

¿Dónde naciste?

En Torreón, el 22 de marzo de 1992.

¿Dónde te preparaste para ser diseñadora de modas?

Estudié la carrera de Licenciatura en diseño de moda y negocios en la universidad CEDIM de Monterrey y me gradué en la generación 2015.

¿En qué momento de tu vida te das cuenta que deseas diseñar?

Supe que me gustaba la moda desde niña, era la típica que cortaba mi ropa para hacerle atuendos a mis muñecas, también me encantaba cocinar postres y cuando crecí, a pesar de ser buena en materias de matemáticas, química y biología, al momento de elegir mi carrera las únicas opciones que me emocionaban realmente eran gastronomía y moda, obviamente me fui por la segunda y afortunadamente mis padres me apoyaron en mi decisión.

Al elegir esta profesión, ¿Cuál fue el principal reto a enfrentar?

El principal reto que tuve fue a mitad de la carrera porque me empezaron a entrar mil miedos de mi futuro, en qué iba a trabajar y si realmente iba a poder sobrevivir de esta profesión, idea que creo todos los que estudiamos artes nos pasa en ciertos momentos de nuestras vidas.

“Cuando me gradué me fui de viaje de graduación a Nueva York y estando allá decidí quedarme a probar suerte, para mi sorpresa en dos semanas ya estaba trabajando para una diseñadora que tenía su propia marca y fui su asistente personal por ocho meses, obviamente aprendí muchísimo de ella, de la industria y me motivó a volverme a enamorar y a creer en mi carrera”.

Y después de radicar en “La gran manzana”, regresas y qué pasa

Cuando el invierno empezó, me regresé aquí a Torreón con la idea de crear mi propio taller y mi propia marca y así lo hice. Claro que imaginarlo es más fácil que hacerlo y estando sola en mi proyecto me enfrenté a mil cosas que no tenía idea y para las que no estaba preparada, pero poco a poco en estos años me he ido rodeando de un equipo increíble que me ha ayudado a que los proyectos vayan agarrando forma y mejorando. Todavía nos falta muchísimo por hacer, pero definitivamente cada año que pasa y vemos en retrospectiva nos damos cuenta de nuestro crecimiento.

¿Qué te inspira a crear una colección?

Lo que me inspira al crear una colección es la vida diaria y las necesidades actuales que tenemos como seres humanos y como sociedad. A pesar de que es muy común el pensamiento de que los diseñadores de moda somos muy extravagantes, he llevado mi carrera por otro lado y al contrario de eso he visualizado la ropa como algo útil y unificador, más que como algo exagerado y diferenciador.

“ Me encanta observar el comportamiento de la gente, los diferentes gustos y estilos y reducirlos a la necesidad básica que tenemos todos de vestir. De esta idea en 2016 inició mi etiqueta de basico.mx”

¿Hasta ahora cuántas has sacado, dónde las has presentado y cómo las distribuyes?

Normalmente trabajo dos temporadas al año, la mayoría de prendas de mujer y pocas de hombre y las distribuyo en pequeñas boutiques, en la mía propia que abrí en 2019 aquí mismo en el oriente de la ciudad y por medio de Instagram he enviado a clientes de diferentes partes de nuestro país.

¿Hay algún diseñador que te haya inspirado?

Hay muchos diseñadores que me han inspirado a lo largo de mi carrera, de adolescente siempre fui fan de Alexander McQueen y de Agatha Ruiz de la Prada porque aunque no son diseños que van con mi personalidad, admiro su trabajo, lo que han logrado con su constancia y sobre todo su fidelidad a su estilo a través de los años.

“Ahora realmente no sigo mucho el trabajo de las grandes casas de moda si no que me enfoco más en los pequeños talleres y marcas que están naciendo en México por manos jóvenes y con ganas de crear algo grande. Sobre todo admiro a quienes se enfocan en la moda consciente, ecológica y lenta ya que creo que el cuidado del medio ambiente y el cambio de la estructura económica son los dos temas que deberían tener mayor relevancia para todos en general en la actualidad”.

¿Dónde se pueden encontrar tus diseños?

Mi marca la pueden encontrar en el Instagram @urbanjungleboutique donde además de las prendas que hacemos en el taller bajo la etiqueta de @basico.mx pueden encontrar otros diseñadores de Guadalajara,CDMX, Monterrey, Zacatecas y León ya que la finalidad principal de este espacio es apoyar a marcas nacionales emergentes.