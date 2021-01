Demi Rose confiesa que sus atributos son naturales

La modelo británica Demi Rose, fue sincera al señalar que su pequeño cuerpo no es obra de ningún cirujano.

Rose sometió a sus millones de seguidores en Instagram a una dinámica de juego, donde contestaría todas sus inquietantes preguntas y precisamente una de ellas fue sobre sus senos.

"Jamás me he sometido a una cirugía de ese tipo (aumentos de senos), por lo que mi cuerpo no es la obra de algún cirujano", escribió.

Así fue la forma en que la británica reveló esta cuestión que tenía a sus seguidores con la duda, pues en verdad es muy agraciada y eso levanta sospechas, de hecho, hasta el momento, todavía muchos internautas consideran que sí debe haber recibido alguna "ayudadita" de un cirujano a pesar de que ya lo haya aclarado.

Sin embargo, los observadores más meticulosos aseguran que Demi Rose tiene razón ya que todo se ve en su lugar y se nota que es natural.

