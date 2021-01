Ignacia Michelson es hackeada en Instagram

La "Nacha" Michelson no la está pasando nada bien, pues, por un descuido, fue hackeada su cuenta de Instagram hace unos días y perdió todo, fotos, seguidores, historia, a quien sigue, todo.

Pero acota, "ya abrí una nueva cuenta en la red social para recuperar a mis seguidores".

Ignacia reconoce que su hackeo fue durante las pasas navidades cuando clickeó un link desconocido, que la llevó a perder en instantes todo el trabajo en su cuenta.

"Yo apreté un enlace y me robaron toda mi cuenta, perdí todo. Mis fotos, trabajo, todo lo que alguien puede tener en Instagram. Uno tiene fotos, es como su diario de vida, entonces perdí a mis tres millones de amigos".

Argumenta que su cuenta en Instagram era su fuente de ingresos, "perdí mi vida completa, mi fuente de ingreso es la publicidad que me pagan las marcas".

Ahora se encuentra tratando de solucionar este problema, pero mientras creó otra cuenta en Instagram, y ya suma más de 144 mil seguidores en tan sólo una semana.

"Estoy tratando de recuperar mi cuenta, si no, voy a renacer como el Ave Fénix", expresó Ignacia, quien dijo: "Estoy hablando con Instagram y con gente especialista en el tema que tiene contactos con Facebook. Espero que no me vayan a chantajear con fotos o videos privados", concluyó.

