5 consejos para realizar cambios positivos y duraderos

El 2021 representará un año lleno de esperanza y una página en blanco para escribir nuevas metas. Aparecerán esos propósitos rezagados como bajar de peso, hacer más ejercicio, tomar más agua, dejar de consumir tanta cafeína y muchos otros.

¿Cómo lograr que no quede solamente en propósitos y se conviertan en mejora de hábitos a favor de nuestra salud? Cambiar comportamientos puede ser un desafío, especialmente cuando se pretende transformar varias cosas al mismo tiempo. Esta vez, no lo veas como una resolución sino como una evolución.

El cambiar comportamientos es un proceso que toma tiempo y requiere apoyo.

La Asociación Americana de Psicología (APA por sus siglas en inglés) sugiere estos cinco consejos para hacer cambios positivos y duraderos en tu comportamiento:

1. HAZ UN PLAN A LARGO PLAZO.

Sé lo más específico posible, por ejemplo ¿Quieres tomar más agua natural? Piensa cuántos vasos al día y con qué frecuencia. ¿Quieres hacer más ejercicio? Elige el tipo, escribe con qué frecuencia y duración lo vas a practicar. Sitúa el plan escrito en un lugar visible donde servirá como un recordatorio y lleva un registro de sus actividades.

2. EMPIEZA MODERADAMENTE.

Identifica metas realistas de corto y largo plazo, divide en pasos pequeños, manejables, específicos y que puedas medir. ¿Es tu meta de largo plazo rebajar 10 kilos durante los próximos cinco meses? Una meta semanal sería rebajar 500 gramos. Si deseas comer de forma más saludable, intenta reemplazar el postre con una opción con menos calorías y más nutrimentos, como una fruta o un yogurth. Al final de la semana, te sentirás motivado y satisfecho sabiendo que lograste la meta.

3. PROPÓNTE 1 META A LA VEZ.

El cambio de comportamientos no es fácil, los hábitos de alimentación se desarrollan a lo largo del tiempo y modificarlos requieren paciencia con uno mismo. Para mejorar la posibilidad de tener éxito, enfócate en un cambio a la vez. En cuanto un comportamiento saludable sea una costumbre, intenta añadir otra meta. Lleva el registro para mantener la motivación. No es mala idea incluso recompensarte por cada logro, ¡pero cuidado, que el premio no saboteé la meta alcanzada! Si quieres bajar de peso, no busques premiarte con comida mejor sustitúyelo por ese vestido o libro al que ya le echaste el ojo.

4. INVOLUCRA A UN COMPAÑERO.

Ya sea un amigo, colega de trabajo o familiar, ayudará a mantenerte motivado y actuar de forma responsable al tomar decisiones. Puede ser alguien que te acompañe al gimnasio o quiera dejar de fumar. Platicar de estrategias que les hayan funcionado es algo muy positivo. Considera unirte a un grupo de apoyo, pues tener con quien compartir tus luchas y éxitos hará que el esfuerzo sea mucho más fácil y la misión cause menos preocupación e incluso pueda convertirse en algo divertido. Si eres es una persona que le gusta competir ¿por qué no hacerlo en el logro de tus metas?

5. PIDE APOYO.

Aceptar la ayuda de las personas que más te quieren y escucharán, impulsará tu resistencia y dedicación. Si te sientes angustiado o incapaz de alcanzar las metas solo (a), considera obtener ayuda de un nutriólogo o un psicólogo. Acudir a expertos que entiendan la conexión entre la mente y el cuerpo además de los factores que promueven cambios de comportamiento, no es señal de debilidad, al contrario demuestra el interés por esta vez sí lograr esos cambios de forma duradera.