La voz del Dihablo

Se cierra el telón, se abre el telón.

Es cuestión temporal, ponerle nombre a los periodos. Por fin terminó un año de terror (para una gran mayoría), lo cual no quiere decir que por ‘default’, el año nuevo será mucho mejor, pero al menos que sea un pretexto para generar un cambio, para alimentar la esperanza.

En 2020, muchas bandas aprovecharon el receso de conciertos para meterse a grabar y vaya que han salido grandes producciones (Leaves of Yesteryear, de Green Carnation, y Long Day Good Night, de Fates Warning, son dos ejemplos), pero también hay algunas “sorpresillas” no tan agradables.

Resulta que en el último mes del año pasado, Fleshgod Apocalyp se lanzó el ‘single’ No, el cual contiene un estribillo similar al de una canción de Britney Spears.

No lo noté a la primera, no lo noté a la segunda, fue hasta una tercera ocasión que me di cuenta de la exagerada similitud (y eso porque me avisaron); evidentemente, se trata de algo planeado.

Sin embargo, la canción es tan buena, que la parte “popera” se esconde bien (amén de la excelente ejecución vocal que hace la cantante Veronica Bordacchini).

Los italianos son unos genios, en toda su obra original hay una cercanía constante con la perfección. Logran llevar al escucha del caos a la armonía en un solo paso.

Es un viaje al Renacimiento. No sé si sea la música, la letra o la conjunción de ambas, pero escuchar a Fleshgod Apocalypsees toda una experiencia; obligado es recorrer cualquiera de sus cinco álbumes de estudio, o incluso su EP Mafia (que incluye cover de At The Gates), sin interrupciones.

El lanzamiento del sencillo No en diciembre pasado prometía nuevo material, aunque al parecer se quedará como tema de un EP, acompañado de una versión de orquesta y un tema más: The Day We’ll Be Gone, con su consecuente versión instrumental. Lástima.

Pero lo verdaderamente lamentable sucedió el último día del tormentoso 2020; a la banda de Perugia se le ocurrió sacar el tema Blue (Da Ba Dee), original de Eiffel 65, un grupo italiano ‘dance’, popular a finales de los 90. El ‘frontman’ de Fleshgod Apocalypse, Francesco Paoli, justificó semejante atrocidad diciendo que querían ponerle un desenlace divertido al año de mi…, para lo cual tomaron una canción de discoteca y la convirtieron en algo “pesado y sangriento”. Lo cierto es que, aunque la música sigue siendo genial, apenas empieza la parte de la “lírica” (‘la ra li, la ralaiii’) tuve que cortar.

Hubo un segundo intento, un tercero… realmente se escucha horrible esa versión. Ridícula, más que divertida.

Creo que la manera en que pude terminar de escuchar semejante adefesio auditivo fue alejándome varios metros de la computadora para no tener oportunidad de parar eso de forma inmediata. Y así, comenzó mi año 2021. ¿Qué necesidad?

Existen personas que critican a esta horda de músicos excepcionales tras sus trabajos King y Veleno. Sigo sin entenderlo; ambos me parecen estupendos discos.

Los tachan de hacer “lo mismo”, de repetir fórmulas. ¡Caray, apenas llevan 5 álbumes de larga duración!

Se trata de, relativamente, una banda nueva. A ver si después de escuchar el “covercito” ese de ‘eurodance’, esas voces no se arrepienten de haber pedido una banda más “arriesgada” y aventurera.

Ojalá solo haya sido una puntada sacar un tema así y no venga en camino un álbum tipo lo que ya hizo Children of Bodom en alguna ocasión, con una compilación de versiones raras de otros artistas, entre las que también iba incluida la diva del pop noventero.

En esos casos, ni cómo ayudarles. Pareciera que en verdad agotaron su fórmula y se les acabaron las ideas.

Para discos de ‘covers’, ¿habrá mejor oferta que Garage Inc., de Metallica? Ya lo decía mi buen amigo Rodrigo, “prefiero ‘covers’ perdidos en discos originales y entre más distantes sean los estilos de los artistas, mejor (algo así como un ‘cover’ de Elton John por Vader).

No nos vayamos tan lejos, ¿qué tal Losing my Religion, de R.E.M., bajo la interpretación de Lacuna Coil? ¿o Everything Counts, de Depeche Mode, interpretada por In Flames?

En fin, para todo habrá oídos siempre.

Por hoy, es todo. A ver cómo nos pinta 2021. Creo que ya lo había dicho antes, pero va de nuevo: les deseo lo mejor en los próximos 360 y tantos días del nuevo calendario. Nos seguimos leyendo:

La Música del Dihablo [Facebook] y @VozdelDihablo [Twitter e Instagram].