Busca José Ángel Pérez volver a ser alcalde de Torreón

El exalcalde de Torreón, José Ángel Pérez, confirmó ayer sábado que busca regresar nuevamente a la presidencia municipal mediante Morena y su Cuarta Transformación, señaló que cuenta con el respaldo de "cientos" de comités en colonias de todo Torreón, además del apoyo de militantes del propio partido político.

Pérez se sumó así a la lista de aspirantes de Morena que buscan llegar a la alcaldía de Torreón, lo han hecho público ya Miroslava Sánchez, Luis Fernando Salazar y Juan Antonio Barrera, entre otros, de quienes dijo respetar su labor e intención, además de invitarlos a realizar una campaña de convencimiento democrático entre la militancia.

"Lo que queremos es piso parejo, que sea legal, que sea transparente, que no nos cuestionen las encuestas porque ya ven que hay reclamos de ciertos estados donde ha habido dudas respecto a las encuestas, no queremos que eso suceda en Torreón, queremos un proceso interno limpio, transparente, sin que nadie meta las manos porque los únicos que van a regir la participación en la alcaldía de Torreón son los estatutos… En base a esto es como nos vamos a conducir".

El ahora diputado federal con licencia señaló que pese a no ser militante formal de Morena no tendrá impedimento técnico para ser electo como candidato, pues dentro de los propios estatutos no se tiene ninguna restricción al respecto, sin embargo sí pidió a otros aspirantes a tener "respeto" y evitar promocionarse antes de tiempo, así como señalar que existen consensos respecto a la candidatura.

"Le pediría respeto a todos, no es a través de billetazos y no nada más en espectaculares, sino también en el Facebook se ha gastado dineral, todos queremos seguir estos estatutos y artículos muy claros, hay que respetarnos, aquí no se trata de anticipar a nadie porque luego puede haber impugnaciones", advirtió.